Поединок в UFC остановили из-за страшной гематомы у бойца. Фото

Бой между американцами Девонте Смитом и Джастином Джейнсом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) был остановлен.

Смит одержал победу во втором раунде после того, как врач остановил поединок из-за гематомы у Джейнса.

На счету 27-летнего Смита 11 побед и 2 поражения. У 31-летнего Джейнса 16 побед и 7 поражений.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.