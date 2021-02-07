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Поединок в UFC остановили из-за страшной гематомы у бойца. Фото

03:58
Джастин Джейнс. Фото Twitter
Джастин Джейнс. Фото Twitter

Бой между американцами Девонте Смитом и Джастином Джейнсом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) был остановлен.

Смит одержал победу во втором раунде после того, как врач остановил поединок из-за гематомы у Джейнса.

На счету 27-летнего Смита 11 побед и 2 поражения. У 31-летнего Джейнса 16 побед и 7 поражений.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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