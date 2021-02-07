7 февраля в Лас-Вегасе (США) российский боец MMA Александр Волков проведет поединок с голландцем Алистром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184, который возглавит вечер смешанных единоборств. Предварительный кард турнира начнется в 01.00 (мск), а основной — в 04.00.

На счету 40-летнего Оверима в MMA — 47 побед и 18 поражений. У 32-летнего Волкова — 32 победы и 8 поражений. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания UFC Vegas 18 (UFC Fight Night 184). Волков оказался тяжелее Оверима почти на 4 кг.

Бой Волков — Оверим будет длиться пять раундов по пять минут. Россиянин считается фаворитом в этом противостоянии, его шансы оцениваются — 1,5 к 2,5.

В своем последнем бою Волков победил американца Уолта Харриса на турнире UFC 254. Оверим в сентябре 2020-го победил бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9.

Следить за трансляцией боя Волков — Оверим можно на сайте «СЭ» и с помощью прямой видеотрансляции на телеканале РЕН ТВ (основной кард — с 05.00). Также турнир UFC Fight Night 184 покажут UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv), UFC Fight Pass.