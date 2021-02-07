7 февраля в Лас-Вегасе (США) российский боец MMA Александр Волков проведет поединок с голландцем Алистром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184, который возглавит вечер смешанных единоборств.

Бои раннего предварительного карда (три боя) — платформа UFC Fight Pass. Начало — 01:00 мск. Бои предварительного карда (пять боев) — UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» (600-я кнопка), UFC Fight Pass. Начало — 02:00 мск.

Основной кард (шесть боев) — РЕН ТВ (начиная с 05:00 мск), UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» (600-я кнопка), UFC Fight Pass. Начало — 04:00 мск.

На счету 40-летнего Оверима в MMA — 47 побед и 18 поражений. У 32-летнего Волкова — 32 победы и 8 поражений. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания UFC Vegas 18 (UFC Fight Night 184). Волков оказался тяжелее Оверима почти на 4 кг.

Бой Волков — Оверим будет длиться пять раундов по пять минут. Россиянин считается фаворитом в этом противостоянии, его шансы оцениваются — 1,5 к 2,5.

Следить за трансляцией боя Волков — Оверим можно на сайте «СЭ» и с помощью прямой видеотрансляции на телеканале РЕН ТВ (основной кард — с 05.00). Также турнир UFC Fight Night 184 покажут UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv), UFC Fight Pass.