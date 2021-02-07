Петр Ян поздравил Волкова с победой над Оверимом

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поздравил соотечественника Александра Волкова с победой нокаутом над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.

«25-я досрочная победа! Саня, поздравляю!» — гласит пост Яна в сториз Instagram.