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Петр Ян поздравил Волкова с победой над Оверимом

08:26
Петр Ян поздравил Волкова с победой над Оверимом. Фото Instagram
Петр Ян поздравил Волкова с победой над Оверимом. Фото Instagram
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Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поздравил соотечественника Александра Волкова с победой нокаутом над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.

«25-я досрочная победа! Саня, поздравляю!» — гласит пост Яна в сториз Instagram.

На счету 32-летнего Волкова стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Ранее менеджер Волкова, Иван Банников сообщил, что российского бойца отвезли в больницу после поединка.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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