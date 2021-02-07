Петр Ян поздравил Волкова с победой над Оверимом
08:26
Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поздравил соотечественника Александра Волкова с победой нокаутом над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.
«25-я досрочная победа! Саня, поздравляю!» — гласит пост Яна в сториз Instagram.
На счету 32-летнего Волкова стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.
Ранее менеджер Волкова, Иван Банников сообщил, что российского бойца отвезли в больницу после поединка.
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