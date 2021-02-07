Волков рассказал о своем состоянии после победы над Оверимом

Российский боец Александр Волков рассказал о своем состоянии после победы техническим нокаутом над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

«Всем спасибо за поздравления, спасибо тем, кто поддерживал! Сейчас приехал в больницу. У меня все нормально, немного подразбил ногу, для протокола нужно сделать снимок, убедиться, что это не перелом. Нахожусь в хорошем состоянии, доволен победой, доволен тем, как прошел бой. Дальше будем идти к титулу», — сказал Волков в видео, опубликованном в сторис его Instagram.

На счету 32-летнего Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Ранее менеджер Волкова, Иван Банников сообщил, что российского бойца отвезли в больницу после поединка.