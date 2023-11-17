Казах из UFC в шоке от коррупции в Актобе. «Звоню депутату днем, а он спит. Как слуга народа может днем спать?»

Говорит, что город конкретно умирает.

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов дал на днях большое откровенное интервью каналу Naiza TV.

В первой части, которую мы публиковали, казахстанский боец рассказывал о своем двоеженстве и семи детях, которых он воспитывает по интересному методу (сыновей, например, не обнимает, чтобы не выросли испорченными). Во второй части он раскритиковал ленивых и вороватых чиновников в родном Актобе, а также поделился историей о близких друзьях, которые отбывают длительные тюремные сроки.

***

— Вам нравится в Актобе?

— Ну да, нравится, сколько лет там прожил, до сих пор живу в том же районе, где вырос. Четвертое поколение мы там живем. Я патриот моего города, я хочу, чтобы именно мой город развивался. У нас город конкретно умирает. У нас ни дорог, ничего нет. Машину помоешь, через пять минут она вся в пыли, грязная. Ладно, мы на машинах передвигаемся, нам ладно, а вот пешеходам тяжело. Дождь, снег пойдет — там вообще прохода нет у нас.

Просто нужно такое, чтобы к нам пришел аким, чтобы, как положено, весь бюджет вложил. А у нас, сами понимаете, как все идет. От начала до самого низа каждый свое дело делает, поэтому... Вложили бы весь бюджет, а потом пять лет что хотите делайте. В Актобе большой бюджет вкладывается, но каждый аким приходил и просто разрывал наш город. И все. Ни в каких отношениях он не развивался, хотя население у нас очень большое, уже 600 тысяч. Нужно поселки развивать, потом в город заходить.

— Вы не думали стать спортивным функционером, в политику пойти?

— Да нет, куда пойти? Систему ты никогда не сломаешь. Я не хочу лезть в политику. Кто стремится в политику, им надо пытаться стараться менять все. У меня есть друзья, которые работают депутатами в мажилисе [нижней палате парламента]. Им тоже постоянно говорю. Бывает, в обед звонишь — он спит. «Ты же слуга народа, ты че спишь?! Ты должен с утра двигаться, где твое переживание за народ?»

Жалгас Жумагулов. Фото Соцсети

— Что для вас дружба?

— Я если с кем дружу, то дружу до конца. Все, что нужно от меня, я дам. Где нужно будет даже выйти на войну с ним или отдать все, что нужно, я все отдам. У меня все друзья мои сидят, много кто пожизненно сидит. У кого-то 15 лет, 18 лет, и по сей день они сидят. Можно сказать, у меня из друзей только один остался, кто на свободе. А основная масса друзей сидит. Но уже потихоньку скоро будут выходить, сроки их прошли. Кто сидит — я до сих с ними дружу. Мы всегда на связи, я считаю их своими друзьями, братьями.