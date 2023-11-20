Средний вес UFC вдруг превратился в дивизион борцов. Чимаев, Алискеров, Долидзе, Аллен — кто борется лучше?

Разобраться непросто.

Долгие годы средний вес UFC был пристанищем ударников, но теперь здесь столько первоклассных борцов и грэпплеров, что хватит на несколько дивизионов.

Начал обживаться в этой категории вольник Хамзат Чимаев. Ярко дебютировал в 85 кг UFC чемпион мира по самбо Икрам Алискеров. Выкручивает всем пятки топовый грэпплер Роман Долидзе. Брендан Аллен стал первым бойцом в истории UFC, кто выиграл четыре боя подряд удушением сзади. Бьет копытом молодой и непобежденный Бо Никаль, трехкратный чемпион NCAA Division I по колледж-борьбе и чемпион мира по вольной борьбе среди юношей. Пять побед подряд одержал черный пояс по БЖЖ, отличный дзюдоист и вольник, атлетичный Кайо Борральо (в последнем бою борол дагестанца-вольника Абуса Магомедова).

На большом ходу отменный грэпплер Энтони Эрнандес, одержал четыре победы подряд, задушил чемпиона мира по БЖЖ и чемпиона ADCC Родольфо Вийеру. Здорово борется Дрикус Дю Плесси, который сейчас будет драться за пояс с Шоном Стриклэндом. Дю Плесси — единственный, кто смог перевести Роберта Уиттакера в этом весе и доминировать над ним на земле.

При этом не забываем, что в 85 кг выступает рекордсмен этого веса по числу сабмишенов Джеральд Мирсшэрт. Выступает Пол Крейг, лучший мастер треугольника в текущем ростере UFC, человек, который засабмитил чемпиона органи з ации Джамала Хилла и непобежденного Магомеда Анкалаева. Пылится еще где-то в серединке рейтинга не самый последний борец Марвин Веттори, человек, который регулярно переводил Израэля Адесанью в их двух боях.

Брендан Аллен выбирается с болевого на ногу в поединке с Полом Крейгом. Фото Zuffa LLC

В каком еще дивизионе UFC сейчас собралось столько отличных борцов и грэпплеров?

Причем парадоксально, что пять последних титульных боев в этой весовой прошли только при участии ударников. То оспаривали пояс кикбоксеры Адесанья и Перейра, то пытался реваншировать Адесанью каратист Роберт Уиттакер (бороться Роберт, конечно, умеет, но базовая его сторона , несомненно, ударка), то забрал недавно пояс кардио-боксер Шон Стриклэнд. 20 января в этот дележ пояса наконец вклинивается человек, который любит бороться , — Дрикус Дю Плесси. Он занимался дзюдо с 5 до 14 лет, затем переключился на кикбоксинг и даже стал чемпионом WAKO, а потом отправился в ММА. Дрикус наверняка протестирует борьбу Стриклэнда, он очень физически сильный и умеет подловить на тейкдаун.

Когда дивизион так набит борцами и грэпплерами, конечно, хочется понять, кто же из них лучший. Сделать это непросто, потому что ММА — это не грэпплинг, один удар может так надломить бойца, что он позабудет 90 процентов своего борцовского арсенала.

Однако давайте попробуем все-таки разобраться , и вот по какой системе. Мы объединим борьбу и грэпплинг в одно и за каждый компонент - тейкдауны, борьба в стойке, контроль и позиционный грэпплинг, сабмишены, физическая сила, чутье и интеллект — будем ставить оценку по 5-балльной шкале.

Итак:

Хамзат Чимаев

Тейкдауны / 5

Борьба в стойке / 4,5

Контроль / 5

Сабмишены / 3,5

Интеллект, чутье / 4

Выносливость / 3

Физическая сила / 5

Общая оценка: 30

Икрам Алискеров

Тейкдауны / 4

Борьба в стойке / 4.5

Контроль / 3.5

Сабмишены / 4

Интеллект, чутье / 4

Выносливость / 4

Физическая сила / 4.5

Общая оценка: 28.5

Икрам Алискеров в бою с Филом Хоусом. Фото MMAJunkie

Брендан Аллен

Тейкдауны / 3

Борьба в стойке / 3.5

Контроль / 4

Сабмишены / 4.5

Интеллект, чутье / 4

Выносливость / 5

Физическая сила / 4

Общая оценка: 28

Роман Долидзе

Тейкдауны / 2.5

Борьба в стойке / 3.5

Контроль / 4.5

Сабмишены / 5

Интеллект, чутье / 4,5

Выносливость / 3

Физическая сила / 5

Общая оценка: 28

Долидзе забивает Херманссона. Фото Zuffa LLC

Кайо Борральо

Тейкдауны / 2.5

Борьба в стойке / 3.5

Контроль / 3.5

Сабмишены / 2.5

Интеллект, чутье / 4

Выносливость / 3.5

Физическая сила / 5

Общая оценка: 24.5

Энтони Эрнандес

Тейкдауны / 3.5

Борьба в стойке / 3

Контроль / 3

Сабмишены / 2.5

Интеллект, чутье / 3.5

Выносливость / 5

Физическая сила / 3.5

Общая оценка: 24

Бо Никаль

Самый интригующий проспект этого веса, но пока его опыт слишком мал, чтобы оценить его по такой линейке навыков. Очевидно, что у него отличные тейкдауны, он физически крепок и быстро прогрессирует в грэпплинге. Но его выносливость, способность вскрывать умелую защиту, тактическая гибкость, ментальная стойкость против сильных соперников — все это пока нам неизвестно.

Бо Никаль душит ручным треугольником Джейми Пиккета. Фото Zuffa LLC