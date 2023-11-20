Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:00

Средний вес UFC вдруг превратился в дивизион борцов. Чимаев, Алискеров, Долидзе, Аллен — кто борется лучше?

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хамзат Чимаев борет Кевина Холланда.
Фото USA Today Sports
Разобраться непросто.

Долгие годы средний вес UFC был пристанищем ударников, но теперь здесь столько первоклассных борцов и грэпплеров, что хватит на несколько дивизионов.

Начал обживаться в этой категории вольник Хамзат Чимаев. Ярко дебютировал в 85 кг UFC чемпион мира по самбо Икрам Алискеров. Выкручивает всем пятки топовый грэпплер Роман Долидзе. Брендан Аллен стал первым бойцом в истории UFC, кто выиграл четыре боя подряд удушением сзади. Бьет копытом молодой и непобежденный Бо Никаль, трехкратный чемпион NCAA Division I по колледж-борьбе и чемпион мира по вольной борьбе среди юношей. Пять побед подряд одержал черный пояс по БЖЖ, отличный дзюдоист и вольник, атлетичный Кайо Борральо (в последнем бою борол дагестанца-вольника Абуса Магомедова).

Хамзат Чимаев в&nbsp;бою с&nbsp;Камару Усманом. Чимаев — лучший боец-первораундник в истории ММА. Первые 5 минут он уничтожает абсолютно всех

На большом ходу отменный грэпплер Энтони Эрнандес, одержал четыре победы подряд, задушил чемпиона мира по БЖЖ и чемпиона ADCC Родольфо Вийеру. Здорово борется Дрикус Дю Плесси, который сейчас будет драться за пояс с Шоном Стриклэндом. Дю Плесси — единственный, кто смог перевести Роберта Уиттакера в этом весе и доминировать над ним на земле.

При этом не забываем, что в 85 кг выступает рекордсмен этого веса по числу сабмишенов Джеральд Мирсшэрт. Выступает Пол Крейг, лучший мастер треугольника в текущем ростере UFC, человек, который засабмитил чемпиона организации Джамала Хилла и непобежденного Магомеда Анкалаева. Пылится еще где-то в серединке рейтинга не самый последний борец Марвин Веттори, человек, который регулярно переводил Израэля Адесанью в их двух боях.

Брендан Аллен выбирается с болевого на ногу в поединке с Полом Крейгом.
Фото Zuffa LLC

В каком еще дивизионе UFC сейчас собралось столько отличных борцов и грэпплеров?

Причем парадоксально, что пять последних титульных боев в этой весовой прошли только при участии ударников. То оспаривали пояс кикбоксеры Адесанья и Перейра, то пытался реваншировать Адесанью каратист Роберт Уиттакер (бороться Роберт, конечно, умеет, но базовая его сторона, несомненно, ударка), то забрал недавно пояс кардио-боксер Шон Стриклэнд. 20 января в этот дележ пояса наконец вклинивается человек, который любит бороться, — Дрикус Дю Плесси. Он занимался дзюдо с 5 до 14 лет, затем переключился на кикбоксинг и даже стал чемпионом WAKO, а потом отправился в ММА. Дрикус наверняка протестирует борьбу Стриклэнда, он очень физически сильный и умеет подловить на тейкдаун.

Икрам Алискеров. «Чимаев? Из-за этой темы чуть ли не стрелки забивают». Алискеров — о супернокауте, Никале и сходстве с Махачевым

Когда дивизион так набит борцами и грэпплерами, конечно, хочется понять, кто же из них лучший. Сделать это непросто, потому что ММА — это не грэпплинг, один удар может так надломить бойца, что он позабудет 90 процентов своего борцовского арсенала.

Однако давайте попробуем все-таки разобраться, и вот по какой системе. Мы объединим борьбу и грэпплинг в одно и за каждый компонент - тейкдауны, борьба в стойке, контроль и позиционный грэпплинг, сабмишены, физическая сила, чутье и интеллект — будем ставить оценку по 5-балльной шкале.

Итак:

Хамзат Чимаев

  • Тейкдауны / 5
  • Борьба в стойке / 4,5
  • Контроль / 5
  • Сабмишены / 3,5
  • Интеллект, чутье / 4
  • Выносливость / 3
  • Физическая сила / 5
  • Общая оценка: 30

Икрам Алискеров

  • Тейкдауны / 4
  • Борьба в стойке / 4.5
  • Контроль / 3.5
  • Сабмишены / 4
  • Интеллект, чутье / 4
  • Выносливость / 4
  • Физическая сила / 4.5
  • Общая оценка: 28.5
Икрам Алискеров в бою с Филом Хоусом.
Фото MMAJunkie

Брендан Аллен

  • Тейкдауны / 3
  • Борьба в стойке / 3.5
  • Контроль / 4
  • Сабмишены / 4.5
  • Интеллект, чутье / 4
  • Выносливость / 5
  • Физическая сила / 4
  • Общая оценка: 28

Роман Долидзе

  • Тейкдауны / 2.5
  • Борьба в стойке / 3.5
  • Контроль / 4.5
  • Сабмишены / 5
  • Интеллект, чутье / 4,5
  • Выносливость / 3
  • Физическая сила / 5
  • Общая оценка: 28
Долидзе забивает Херманссона.
Фото Zuffa LLC

Кайо Борральо

  • Тейкдауны / 2.5
  • Борьба в стойке / 3.5
  • Контроль / 3.5
  • Сабмишены / 2.5
  • Интеллект, чутье / 4
  • Выносливость / 3.5
  • Физическая сила / 5
  • Общая оценка: 24.5

Энтони Эрнандес

  • Тейкдауны / 3.5
  • Борьба в стойке / 3
  • Контроль / 3
  • Сабмишены / 2.5
  • Интеллект, чутье / 3.5
  • Выносливость / 5
  • Физическая сила / 3.5
  • Общая оценка: 24

Бо Никаль

Самый интригующий проспект этого веса, но пока его опыт слишком мал, чтобы оценить его по такой линейке навыков. Очевидно, что у него отличные тейкдауны, он физически крепок и быстро прогрессирует в грэпплинге. Но его выносливость, способность вскрывать умелую защиту, тактическая гибкость, ментальная стойкость против сильных соперников — все это пока нам неизвестно.

Бо Никаль душит ручным треугольником Джейми Пиккета.
Фото Zuffa LLC

В итоге по результатам наших подсчетов отдаем первенство Хамзату Чимаеву. Пусть он пока и не боролся с настоящими средневесами, его умения дают уверенность в том, что смотреться против них он точно будет не хуже, чем против полусредневесов.

Брендан Аллен
Икрам Алискеров
Кайо Борральо
Роман Долидзе
Хамзат Чимаев
Энтони Эрнандес
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Не спешите ругать Медведева. Даниил провел крутейший сезон!
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Военный эксперт рассказал о влиянии применения Россией РБК-500 на ход СВО
Убившего своих детей из-за развода мужчину арестовали в Удмуртии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казах из UFC в шоке от коррупции в Актобе. «Звоню депутату днем, а он спит. Как слуга народа может днем спать?»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости