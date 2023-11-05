Алмейда дерется в стойке всего 12 процентов времени. По сравнению с ним Хабиб был рубакой

Бразилец любит борьбу как никто.

Жаилтон Алмейда (20-2) просидел и пролежал на Деррике Льюисе (27-12) все 25 минут боя и поставил рекорд по времени грэпплинг-контроля в истории тяжелого веса UFC.

С подавляющей борьбой бразильца не может справиться уже шестой человек подряд в UFC — он проходит в ноги в первые 3-7 секунд боя, валит и доминирует сверху. Такой односторонней манеры поединка мы очень давно не видели, если вообще когда-нибудь видели. Алмейда совершенно игнорирует стойку. Из 49 минут, проведенных в UFC, только 6 минут пришлись у него на эту зону боя. Это всего 12 процентов времени, абсолютное безумие!

Фото Global Look Press

Алмейда форсирует тейкдаун с самой первой секунды — бросает фронт-кик, отбивает оппонента, а затем стремительно проходит в две ноги. С Розенштруком и Портером он провел тейкдаун на 2-й секунде боя. С Маркесом и Абдурахимовым — на 7-й. С Туркали — на 12-й, с Дерриком Льюисом, последним оппонентом, — на 20-й. Он так тщательно избегает событий в стойке, что у нас практически не было возможности разглядеть у него там ни достоинств, ни недостатков.

Единственная маленькая неприятность в этой зоне боя у него была с Шамилем Абдурахимовым — тот подгадал, когда бразилец выбросит фирменный фронт-кик, и плотно встретил его правым оверхендом. Но судить по этому моменту о стойке Жаилтона будет слишком верхоглядно — очевидно, что он не кикбоксировал в этом эпизоде, а просто форсировал тейкдаун, хотел поскорее сменить уровни и пройти, не считаясь с пропущенным ударом. Тут была именно небрежность в подготовке прохода.

Поэтому пока совершенно непонятно, как будет выглядеть Алмейда, если его вынудят драться только в стойке, хотя бы по паре минут за раунд. Бой с Льюисом показал, что бразилец великолепен и в тайминге тейкдаунов, и в так называемых возвращениях на ковер — когда соперник встал или провел свип, разборол тебя, а ты снова его повалил. Поэтому с ним мало будет защититься от одной или двух попыток, мало будет встать, нужно будет показать отменную цепную борьбу, грэпплинг и большую физическую силу с выносливостью. 43 минуты из 49 в UFC быть способным держать бой в борьбе, и это в 2023 году, в эпоху универсализма, — это по-настоящему дивно.

Не будем забывать, что Алмейда пришел в этот дивизион серьезным недовеском, из полутяжелой категории, а карьеру в ММА и вовсе начинал с полусреднего веса! В боях с Розенштруком и Абдурахимовым он весил 104 кг, с Льюисом показал на весах уже 107 кг, а впоследствии планирует раздуться до 110-115 кг. Интересно, что он сможет делать в борьбе, когда будет весить хотя бы 110-112 кг, если уже сейчас, с весом 105-107, он без всяких затруднений валяет 120-килограммовых Абдурахимова и Льюиса. Деррик, кстати, очень верил в то, что перевес ему поможет, ведь, например, Алексея Олейника он лишней массой в итоге и задавил (тогда перевес был более 20 кг).

В любом случае и с небольшим для этой категории весом дела у Жаилтона идут прекрасно. Вот его успехи после первых шести боев:

6-0, пять досрочных побед

11-0 по раундам

17-0 по тейкдаунам

43 минуты и 18 секунд контролировал соперников в грэпплинге

Из 49 минут в UFC провел в стойке всего 6 минут. Это 12% от общего времени. Когда-то Хабиба ругали за скучную манеру боя и непрестанную борьбу — так вот знайте, Хабиб дрался в стойке примерно 45-55% времени боя, это в 5 раз больше Алмейды!

Побил рекорд по времени контроля на земле в отдельном бою в истории тяжелого веса UFC. Контролировал Льюиса в партере 21:10.

152-22 по значимым ударам.

Пропускает 0,30 значимых удара в минуту — меньше всех в текущем ростере UFC.