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Петр Ян подерется с бывшим чемпионом UFC. Бой с Фигередо состоится в Китае

Петр Ян проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фигередо
Отдел единоборств «СЭ»
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Петр Ян.
Фото Global Look Press
Еще пара побед, и Ян снова сможет претендовать на титул.

Бывший чемпион UFC Петр Ян узнал имя следующего соперника. Согласно информации бразильского журналиста Лео Гимараеша, 23 ноября Ян встретится с другим экс-чемпионом, Дейвисоном Фигередо.

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Бой планируется на турнире в Макао, Китай, и, возможно, станет главным событием вечера — в таком случае Ян и Фигередо будут готовиться к пяти раундам, а не к трем. Для Петра Яна поединок против бразильца станет вторым в 2024 году: в марте он единогласным решением судей одолел китайца Суна Ядуна.

Для Фигередо бой с Яном станет уже четвертым в легчайшей весовой категории. В декабре 2023 года бразилец дебютировал в новом весе победой над Робом Фонтом решением судей, в апреле 2024-го задушил Коди Гарбрандта на турнире UFC 300, а в августе переиграл по очкам Марлона Веру.

Фото «Архангел Михаил»

Ян победой на Ядуном прервал неудачную серию из трех поражений подряд — от Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли раздельным решением судей, а также от Мераба Двалишвили единогласным решением. Ранее Ян победил Кори Сэндхагена по очкам, а титул россиянин оставил, когда был дисквалифицирован из-за нелегального удара коленом. При этом все поражения Ян терпел исключительно от тех бойцов, которые в итоге стали чемпионами промоушена.

В случае победы над Фигередо Петр Ян вряд ли сможет потребовать титульник, зато реванш с тем же О'Мэлли — вполне вероятный сценарий. Таким образом, чтобы снова попробовать забрать пояс, Яну нужно одержать еще две победы, что выглядит вполне реально.

Петр Ян
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