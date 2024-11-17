Ринат Фахретдинов: биография татарского бойца UFC

История новой звезды ММА.

Ринат Фахретдинов

Дата рождения: 28 сентября 1991 года

Место рождения: Белозерье, СССР

Вид спорта: ММА

Весовая категория: полусредний вес (с 2022 года), средний вес (с 2013-го по 2021-й год)

Рост: 188 см

Профессиональный рекорд на ноябрь 2024: 23-1-1

Детство и юность Фахретдинова

Фахретдинов родился в татарской семье в селе Белозерье недалеко от Саранска (Мордовия). Отец Рината был одним из 12 детей в семье.

«В садике и первых трех классах учился в Саранске. Потом мы переехали в Казань, где я учился с пятого по девятый класс. То есть в 12-13 лет, когда ты думаешь, что взрослый, и хочешь все попробовать. Отчетливо помню, что был маленьким и шустрым, всегда дрался. Мы с одноклассниками ходили на баскетбол и волейбол, но папа отдал меня на вольную борьбу. Мне всегда так не хотелось бороться. Шел мимо школы и смотрел, как мои ребята играют в баскетбол, но папа сказал идти на вольную, и я ходил. На соревнованиях мне не перло, всегда был четвертым», — рассказывал Фахретдинов о детстве в интервью «РБ Спорт».

После поступления в Мордовский государственный университет на заочное отделение для обучения на юриста Ринат вернулся из Казани в Саранск, нашел подработку и стал заниматься греко-римской борьбой и кудо. После первого курса университета Фахретдинов решил уйти в армию, служил в спецназе ГРУ и научился прыгать с парашютом.

В 20 лет Ринат переехал в Москву, устроился на несколько работ и в том числе трудился в МГСУ помощником юриста. В свободное время он занимался боевым самбо, а позже стал тренером и получил звание мастера спорта.

В Москве Фахретдинов участвовал в различных соревнованиях, стал чемпионом города по боевому самбо и панкратиону. В 2010 году Ринат переключился на смешанные единоборства, а спустя три года начал профессиональную карьеру.

Фото Global Look Press

Начало карьеры Фахретдинова в ММА

Первым профессиональным турниром для Фахретдинова стал Кубок Игоря Вовчанчина в Харькове в 2013 году. Он победил белоруса Александра Свирида, а затем уступил соотечественнику Айгуну Ахмедову. Это поражение подпортило Ринату статистику — это единственный проигрыш в его профессиональной карьере более чем за десять лет. В том же году Фахретдинов взял верх в еще нескольких боях против соотечественников — победил Павла Бодрова в Кубке Раздолья-2, а затем — Марата Бекмуратова, Магомеда Исаева, Равшана Ахмедова и выиграл турнир Martial Arts Club Beginning of the Road в Москве.

С сентября 2014 года по февраль 2019 года Фахретдинов успешно провел 10 боев на различных соревнованиях в Саранске, Москве, Бишкеке, Ботлихе, Самаре и Казани. В 2019-м боец подписал контракт с Gorilla Fighting Club и дебютировал в лиге в мае победой над бразильцем Альберто Перейрой на GFC 11 в Пензе в поединке за титул чемпиона промоушена в среднем весе. Спустя три месяца Ринат защитил титул на GFC 16 в Астрахани в поединке с еще одним бразильцем Джонни Карлосом. Затем Фахретдинов отказался защищать титул и взял паузу на год. Он прекратил сотрудничество с GFC, объяснив это тем, что, будучи мусульманином, не хочет драться против единоверцев.

В 2021 году Фахретдинов отправился на свой первый турнир за пределами СНГ — в январе выступил на UAE Warriors 15 в Абу-Даби (ОАЭ) и нокаутировал американца Эрика Спайсли на первой минуте поединка. За боем следило руководство UFC во главе с Даной Уайтом, после турнира организация пригласила россиянина с рекордом 18-1.

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Карьера Фахретдинова в UFC

Фахретдинов сменил средний вес на полусредний, его первый бой в UFC состоялся в июне 2022 года. Ринат победил грека Андреаса Михайдилиса единогласным решением судей в андеркарде турнира UFC Fight Night 207 Волков — Розенстрайк в Лас-Вегасе (США).

«Я вернулся и очень голоден! Я не дрался полтора года, как Дана меня подписал. Теперь я здесь, готов драться. У меня нет никакой хорошей техники в борьбе или в стойке, но я дерусь всем сердцем. Если есть кто-то, кто захочет отдать свою душу за эти 15 минут, я жду вас. Погнали! Я здесь не ради куска металла, я здесь для того, чтобы пацаны из обычных регионов видели, что я — обычный парень, из деревни, маленького городка — стою здесь, в лучшей лиге мира, выступаю и дерусь. По воле Всевышнего у каждого есть шанс. Тренируйтесь, тяжело работайте, и все у вас будет. Мечты сбываются», — сказал Фахретдинов после боя.

В декабре 2022-го Ринат победил американца Брайана Баттла единогласным судейским решением на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе. В 2023 году Фахретдинов провел два боя: поединок с американцем Кевином Ли в июле на UFC on ESPN в Лас-Вегасе завершился победой «гильотиной», а схватка с бразильцем Элизеу Залески дус Сантосом в ноябре на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу (Бразилия) закончилась ничьей решением большинства судей.

В 2024 году Фахретдинов одержал две победы в двух поединках в UFC. В июне россиянин взял верх над датчанином Николасом Долби на UFC on ABC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей, в октябре — над бразильцем Карлусом Леалом на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) единогласным решением.

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Достижения Фахретдинова

Чемпион GFC в среднем весе (одна успешная защита)

Чемпион турнира No. 1 Martial Arts Club

Чемпион Москвы по боевому самбо

Чемпион Москвы по панкратиону

Чемпион мира по боевому самбо среди силовых структур

Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Фахретдинов

Несколько лет назад Фахретдинов мало зарабатывал на боях и задумывался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Однако подписание контракта с UFC существенно подправило финансовое положение бойца. На октябрьском турнире UFC 308 он заработал 85 тысяч долларов.

Личная жизнь Фахретдинова

Фахретдинов женат на мусульманке из Дагестана, у пары есть дочь. Дома он общается на татарском языке.

«У меня жена не татарка, но первое, что я сказал — дети должны знать татарский. Русский по-любому они будут знать, потому что телевизор, все кругом на русском, но татарский [дочь] однозначно должна знать. Я с ней дома на татарском разговариваю. Ей пока тяжеловато два языка, но дома на татарском», — говорил Ринат в интервью «СЭ».

Спортсмен также ответил на вопрос, почему его жена не татарка: «Это же все Всевышний предопределил, нам пару. Вот так получилось. Мне на самом деле все равно, какой человек национальности, главное, чтобы жена в исламе была. Никакой проблемы не вижу, если она другой национальности. Она из Дагестана. Национальность мы не выбираем, главное, чтобы менталитеты подходили, потому что это же быт».

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