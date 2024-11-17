Ринат Фахретдинов: биография татарского бойца UFC
Ринат Фахретдинов
Дата рождения: 28 сентября 1991 года
Место рождения: Белозерье, СССР
Вид спорта: ММА
Весовая категория: полусредний вес (с 2022 года), средний вес (с 2013-го по 2021-й год)
Рост: 188 см
Профессиональный рекорд на ноябрь 2024: 23-1-1
Детство и юность Фахретдинова
Фахретдинов родился в татарской семье в селе Белозерье недалеко от Саранска (Мордовия). Отец Рината был одним из 12 детей в семье.
«В садике и первых трех классах учился в Саранске. Потом мы переехали в Казань, где я учился с пятого по девятый класс. То есть в 12-13 лет, когда ты думаешь, что взрослый, и хочешь все попробовать. Отчетливо помню, что был маленьким и шустрым, всегда дрался. Мы с одноклассниками ходили на баскетбол и волейбол, но папа отдал меня на вольную борьбу. Мне всегда так не хотелось бороться. Шел мимо школы и смотрел, как мои ребята играют в баскетбол, но папа сказал идти на вольную, и я ходил. На соревнованиях мне не перло, всегда был четвертым», — рассказывал Фахретдинов о детстве в интервью «РБ Спорт».
После поступления в Мордовский государственный университет на заочное отделение для обучения на юриста Ринат вернулся из Казани в Саранск, нашел подработку и стал заниматься греко-римской борьбой и кудо. После первого курса университета Фахретдинов решил уйти в армию, служил в спецназе ГРУ и научился прыгать с парашютом.
В 20 лет Ринат переехал в Москву, устроился на несколько работ и в том числе трудился в МГСУ помощником юриста. В свободное время он занимался боевым самбо, а позже стал тренером и получил звание мастера спорта.
В Москве Фахретдинов участвовал в различных соревнованиях, стал чемпионом города по боевому самбо и панкратиону. В 2010 году Ринат переключился на смешанные единоборства, а спустя три года начал профессиональную карьеру.
Начало карьеры Фахретдинова в ММА
Первым профессиональным турниром для Фахретдинова стал Кубок Игоря Вовчанчина в Харькове в 2013 году. Он победил белоруса Александра Свирида, а затем уступил соотечественнику Айгуну Ахмедову. Это поражение подпортило Ринату статистику — это единственный проигрыш в его профессиональной карьере более чем за десять лет. В том же году Фахретдинов взял верх в еще нескольких боях против соотечественников — победил Павла Бодрова в Кубке Раздолья-2, а затем — Марата Бекмуратова, Магомеда Исаева, Равшана Ахмедова и выиграл турнир Martial Arts Club Beginning of the Road в Москве.
С сентября 2014 года по февраль 2019 года Фахретдинов успешно провел 10 боев на различных соревнованиях в Саранске, Москве, Бишкеке, Ботлихе, Самаре и Казани. В 2019-м боец подписал контракт с Gorilla Fighting Club и дебютировал в лиге в мае победой над бразильцем Альберто Перейрой на GFC 11 в Пензе в поединке за титул чемпиона промоушена в среднем весе. Спустя три месяца Ринат защитил титул на GFC 16 в Астрахани в поединке с еще одним бразильцем Джонни Карлосом. Затем Фахретдинов отказался защищать титул и взял паузу на год. Он прекратил сотрудничество с GFC, объяснив это тем, что, будучи мусульманином, не хочет драться против единоверцев.
В 2021 году Фахретдинов отправился на свой первый турнир за пределами СНГ — в январе выступил на UAE Warriors 15 в Абу-Даби (ОАЭ) и нокаутировал американца Эрика Спайсли на первой минуте поединка. За боем следило руководство UFC во главе с Даной Уайтом, после турнира организация пригласила россиянина с рекордом 18-1.
Карьера Фахретдинова в UFC
Фахретдинов сменил средний вес на полусредний, его первый бой в UFC состоялся в июне 2022 года. Ринат победил грека Андреаса Михайдилиса единогласным решением судей в андеркарде турнира UFC Fight Night 207 Волков — Розенстрайк в Лас-Вегасе (США).
«Я вернулся и очень голоден! Я не дрался полтора года, как Дана меня подписал. Теперь я здесь, готов драться. У меня нет никакой хорошей техники в борьбе или в стойке, но я дерусь всем сердцем. Если есть кто-то, кто захочет отдать свою душу за эти 15 минут, я жду вас. Погнали! Я здесь не ради куска металла, я здесь для того, чтобы пацаны из обычных регионов видели, что я — обычный парень, из деревни, маленького городка — стою здесь, в лучшей лиге мира, выступаю и дерусь. По воле Всевышнего у каждого есть шанс. Тренируйтесь, тяжело работайте, и все у вас будет. Мечты сбываются», — сказал Фахретдинов после боя.
В декабре 2022-го Ринат победил американца Брайана Баттла единогласным судейским решением на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе. В 2023 году Фахретдинов провел два боя: поединок с американцем Кевином Ли в июле на UFC on ESPN в Лас-Вегасе завершился победой «гильотиной», а схватка с бразильцем Элизеу Залески дус Сантосом в ноябре на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу (Бразилия) закончилась ничьей решением большинства судей.
В 2024 году Фахретдинов одержал две победы в двух поединках в UFC. В июне россиянин взял верх над датчанином Николасом Долби на UFC on ABC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей, в октябре — над бразильцем Карлусом Леалом на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) единогласным решением.
Достижения Фахретдинова
- Чемпион GFC в среднем весе (одна успешная защита)
- Чемпион турнира No. 1 Martial Arts Club
- Чемпион Москвы по боевому самбо
- Чемпион Москвы по панкратиону
- Чемпион мира по боевому самбо среди силовых структур
Сколько зарабатывает Фахретдинов
Несколько лет назад Фахретдинов мало зарабатывал на боях и задумывался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Однако подписание контракта с UFC существенно подправило финансовое положение бойца. На октябрьском турнире UFC 308 он заработал 85 тысяч долларов.
Личная жизнь Фахретдинова
Фахретдинов женат на мусульманке из Дагестана, у пары есть дочь. Дома он общается на татарском языке.
«У меня жена не татарка, но первое, что я сказал — дети должны знать татарский. Русский по-любому они будут знать, потому что телевизор, все кругом на русском, но татарский [дочь] однозначно должна знать. Я с ней дома на татарском разговариваю. Ей пока тяжеловато два языка, но дома на татарском», — говорил Ринат в интервью «СЭ».
Спортсмен также ответил на вопрос, почему его жена не татарка: «Это же все Всевышний предопределил, нам пару. Вот так получилось. Мне на самом деле все равно, какой человек национальности, главное, чтобы жена в исламе была. Никакой проблемы не вижу, если она другой национальности. Она из Дагестана. Национальность мы не выбираем, главное, чтобы менталитеты подходили, потому что это же быт».
Соцсети Фахретдинова
- Instagram* (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)