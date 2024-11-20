Петр Ян без проблем побьет Фигейредо. Бразилец еще не встречался с таким сопротивлением

Петр на другом уровне.

Бывший чемпион UFC Петр Ян вернется в клетку 23 ноября спустя почти девять месяцев. В Макао россиянин встретится с другим экс-чемпионом — Дейвисоном Фигейредо, который брал пояс в категории ниже, в 57 килограммов. Ян и Фигейредо подерутся в 61 кило, а победитель встанет в очередь на титульный шанс.

И Яна, и Фигейредо очень сложно уронить, в случае с Петром это удавалось только Джону Додсону, а бразилец падал от удара Брендона Морено во втором поединке квадрологии. При этом оба за карьеру в UFC принимали удары куда тяжелее, чем левый хук Додсона и джеб Морено. Но если Ян пользуется глухим блоком из любительского бокса, то бразилец чаще всего просто рассчитывает на свою крепкую челюсть. 57-килограммовым бойцам пробить ее нелегко — например, нынешний чемпион в мухачах Алешандре Пантожа зарубался с Фиги и попадал по нему так, как никто другой, но в итоге сам упал в нокдаун.

Фигейредо почти не падал, но в новом весе он не встречал боксеров такого уровня, как Ян — сплошь немотивированные и давно идущие на спад Роб Фонт, Коди Гарбрандт и Марлон Вера, которые еще и безвольно смотрелись в партере, лишая себя возможности уронить Дейвисона в стойке. Но если бразилец упал от легкого тычка Морено, что будет, когда до подбородка долетят выстрелы Яна, который ронял намного более стойких бойцов? Даже Теруто Исихара до Яна ни разу не падал в нокдаун в UFC, а поражение от Петра так и осталось единственным, которое японец потерпел нокаутом.

Способен ли Фигейредо нокаутировать Яна? Нет, просто потому, что Петр в стойке действует более умно, бьет более разнообразно, принимает решения быстрее. За время, пока Дейвисон выкинет один оверхенд, который будет видно с верхних рядов, Ян пробьет комбинацию из двух или трех ударов. При этом Петр берет не количеством, а точностью — каждый второй удар Петра получается акцентированным. Соперник может махать руками, но попадания Яна все равно убедят судей отдать раунд ему. И это еще россиянин почти не бьет лоу-кики, которые тоже идут в общую статистику.

Ян всегда давал отпор грэпплерам — защитился от 20 из 22 проходов Стерлинга в реванше и сам контролировал его почти шесть минут, весь переломанный позволил Двалишвили провести 11 тейкдаунов при 49 попытках. Фигейредо переигрывал в стойке за явным преимуществом только одного бойца UFC — среднего джитсера Джозефа Моралеса. В остальных поединках бразилец либо проигрывал в стойке, либо получалось очень близко.

Может ли Дейвисон финишировать Петра на земле? Помимо того что у Яна отличная защита от тейкдаунов, он ни разу не проигрывал удушающим или болевым. Но если с первым у бразильца все хорошо, то болевой он сделал лишь однажды — в дебютном профессиональном бою, то есть больше 12 лет назад. Фиги душил соперников восемь раз, только вот Яну никто даже попробовать сделать прием не сумел — он может подарить сопернику кучу времени контроля, но шансов на финиш в партере не было ни у кого. Дважды Петр и сам пытался оформить сабмишен, но попытки эти были робкими и неуверенными — ни гильотина в бою с Дугласом де Андраде, ни скручивание пятки Сэндхагена не выглядели опасно. Ян точно не сможет поймать Фигейредо на прием, но и себя засабмитить не даст.

Лучшее, что светит бразильцу, — это вымученное решение благодаря контролю, как это было во втором бою со Стерлингом. Но Фигейредо — не ультимативный борцуха. У него и так есть проблемы с тейкдаунами, а ведь успешный проход в ноги не гарантирует, что дальше все будет хорошо. Джарред Брукс, Жуссиер Формига, Брендон Морено были лучше Дейвисона на земле. И пусть их уровень контроля несопоставим с возможностями Яна, сложно представить, что Петр подставится под сабмишен пять раз, как было в бою бразильца с Бруксом.

Петр Ян. Фото Global Look Press

Если Петр навяжет свою игру, а именно будет работать на дальней и средней дистанции и защитится от тейкдаунов, то бой будет выигран. Ключевое — проходы в ноги, так как если у Фигейредо с этим ничего не получится, то и дальнейший контроль будет невозможен. Важно и состояние Яна перед боем — Петр последние поединки стабильно проводит, мягко говоря, не в оптимальном состоянии, закрывая глаза на травмы. В поединке с Ядонгом проканало, а с Фигейредо может не получиться — как не вышло с Двалишвили.