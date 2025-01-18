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Ренато Мойкано: история и карьера нового соперника Махачева

Бразилец Мойкано стал соперником Махачева на UFC 311
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Бразильский боец UFC Ренато Мойкано
Фото Getty Images
Биография бразильского бойца UFC.

Ренато Мойкано (Ренато Алвес Карнейро)
Дата рождения: 21 мая 1989 года
Место рождения: Бразилиа, Бразилия
Место проживания: Коконат Крик, штат Флорида, США
Прозвище: Денежный Мойкано
Вид спорта: ММА
Промоушен: UFC
Рост: 180 см
Весовая категория: легкий вес (до 70,8 кг)
Профессиональный рекорд (на январь 2025): 20-5-1

Детство

Мойкано родился в Бразилиа — столице Бразилии. Судьба Ренато не похожа на истории многих его соотечественников, начинавших свой жизненный путь в фавеллах.

«У меня была действительно хорошая жизнь. У моих родителей была хорошая работа. У меня не было действительно тяжелого детства, как у многих других бойцов в Бразилии. Я всегда любил соревноваться, любил драться. Начал заниматься дзюдо, когда мне было восемь лет, и с тех пор влюбился в единоборства», — рассказывал Мойкано.

Изначально отец Ренато был против его карьеры бойца, опасаясь за здоровье сына, и советовал ему идти учиться на врача или юриста. Юноша поступил в колледж, где получал юридическое образование, параллельно упорно тренируясь и не оставляя мечты об ММА. Спустя два года обучения молодой человек решил сосредоточиться на спортивной карьере.

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано
Фото Getty Images

Начало карьеры

Мойкано дебютировал на профессиональном уровне в мае 2010 года, одержав три победы в трех поединках Jungle Fight. В 2011 году он выиграл два боя, а в 2012-м уникальным для своей карьеры образом завершил поединок вничью — против Фелипе Фроеша на турнире Shooto Brazil 36.

После еще двух побед Мойкано получил право сразиться за временный титул чемпиона Jungle Fight в полулегком весе. Он добился цели в первом раунде боя 19 июля 2014-го в Сан-Паулу, задушив Исмаэля Бонфима.

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано
Фото Getty Images

Выступления Мойкано в UFC

Мойкано получил приглашение от UFC с учетом успешных выступлений на родине. В первом бою под эгидой организации 20 декабря 2014-го он победил удушающим приемом финна Тома Ниннимияки, а затем выиграл еще два поединка раздельным решением — против россиянина Зубайры Тухугова (на UFC 198 в Куритибе 14 мая 2016-го) и американца Джереми Стивенса.

29 июля 2017 года случилось первое поражение Мойкано в карьере: он уступил американцу Брайану Ортеге, попавшись на «гильотину». Поединок был признан боем вечера на турнире UFC 214 в Анахайме.

В 2018 году Мойкано одержал две победы в двух поединках. Бой с американцем Кабом Свонсоном, завершившийся удушающим приемом сзади, принес Ренато бонус «Выступление вечера» на UFC 227 в Лос-Анджелесе. В 2019-м бразилец проиграл два поединка соотечественнику Жозе Альдо и Корейскому Зомби (Чон Чхан Сону), после чего перешел в легкий вес.

14 марта 2020 года Ренато выиграл первый бой в легком дивизионе против боснийца Дамира Хадзовича, но затем проиграл второй — Рафаэлю Физиеву из Азербайджана (на UFC 256 в Лас-Вегасе 12 декабря 2020-го). После двух побед над англичанином Джаем Гербертом и американцем Александром Эрнандезом последовало новое поражение — от бразильско-американского бойца Рафаэля дос Аньосу в марте 2022-го.

Ренато Мойкано. Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна

С боя против новозеландца Брэда Риддела в ноябре 2022 года началась наиболее продолжительная победная серия Мойкано в UFC. Тот поединок бразилец завершил удушающим приемом сзади (в 10-й раз в карьере). В 2024 году Мойкано успешно провел три боя, одолев американцев Дрю Добера (в феврале) и Джалина Тернера (в апреле), а также француза Бенуа Сен-Дени (в сентябре). После победы над Бенуа в главном событии турнира UFC Fight Night в Париже бразилец прямо из октагона сделал оскорбительный выпад в адрес властей и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Франция, я приехал сюда и хотел наговорить много ******, но я сходил в Лувр, сходил к Триумфальной арке, во все эти прекрасные места и могу сказать, что французский народ отличный, но ваше правительство ужасное! Французская революция 1789 года хотела отменить Бога, но Иисус Христос здесь, зримо, как никогда. К ***** Макрона, к ***** всех глобалистов, они пытаются протолкнуть эту политику, коррупцию. Если вы хотите узнать что-то про экономику, прочитайте книгу «Демократия — низвергнутый Бог», и вы поймете, что демократия — это заблуждение, это ненастоящая власть. Прочитайте и поймете, почему мир сходит с ума. Да, и Париж ***** прекрасен», — заявил боец.

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано на UFC 311
Фото Global Look Press

Титульный бой с Махачевым

Следующим соперником Мойкано должен был стать ирано-американский боец Бениэл Дариуш в главном карде UFC 311 в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Однако за сутки до турнира в афише произошло изменение: соперник чемпиона легкого веса Ислама Махачева по главному событию вечера Арман Царукян снялся с боя из-за травмы. Об этом стало известно во время процедуры официального взвешивания, на которую Арман не явился из-за проблем со здоровьем (как стало известно «СЭ», причиной стало обострение повреждения спины). Ренато был назван новым соперником чемпиона.

При этом еще в декабре 2024 года Мойкано заявлял, что Царукян снимется с поединка против Махачева, а он будет драться против Ислама. Боец угадал с таким прогнозом на YouTube-канале Show Me The Money.

«Я знаю, какие можно подобрать ключи к Махачеву, я знаю, как он будет действовать во время боя. Моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени. Мне известно, что все вокруг в меня не верят, но мне на всех *******. 19 января моим соперником будет не Дариуш — я подерусь за пояс, потому что Царукян снимется. Мы не просто так в одном карде, и я готов!» — сказал Мойкано.

Маркос Даматта, Арман Царукян, Элвис Шахбазян и&nbsp;Сергей Богдан. «Будем подсказывать Арману на армянском, чтобы Ислам и Хабиб ничего не поняли». Интервью тренера Царукяна перед боем с Махачевым

На пресс-конференции UFC 311 Ренато отметился еще одним оскорбительным заявлением. На этот раз в адрес местных властей — штата Калифорния, в котором за неделю до турнира в нескольких округах полыхали масштабные пожары.

«Здорово, *******. Погнали! Вам нужно разобраться с этими пожарами в Калифорнии. Вам нужно найти кого-то лучше, чем Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии. — Прим. «СЭ»). К ***** его. Вы заслуживаете лучшего. Когда мне предложили биться в Калифорнии, первое, о чем я подумал, это о налогах в этом штате. На *** это», — сказал бразилец.

Он также добавил о своем сопернике на тот момент: «Вот что я тебе скажу, брат мой. Проигрывать мне не по карману. Я уважаю Бенеила Дариуша. Он хорош, он всесторонне развит. Но знаешь что? Я выиграю. Проигрывать мне не по карману. Свободный рынок, капитализм. Ты ешь то, что ты убил, и я убью его, чтобы получить бабки. Погнали! Огромное уважение Бенеилу Дариушу, но это мое время, время бабок. Погнали!»

После получения с Махачевым бразилец заявил о намерении через сутки забрать пояс. «Знаете что? Завтра я стану чемпионом мира! Бог так милостлив! Спасибо всем за поддержку!» — обратился боец к болельщикам.

«Мойкано идет за поясом. Будь готов Махачев, завтра — мое время! Я очень счастлив за этот шанс. Я работал ради этого шанса. Завтра я шокирую мир и стану чемпионом мира», — сказал Мойкано пресс-службе UFC.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Мойкано, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Статистика боев в UFC

Дата

Соперник

Результат

Раунд

время

Рекорд

29 сентября 2024

Бенуа Сэн-Дени

Победа, TKO

2 / 5.00

20-5-1

14 апреля 2024

Джэлин Тернер

Победа, TKO

2 / 4.11

4 февраля 2024

Дрю Добер

Победа, UD

3 / 5.00

12 ноября 2022

Брэд Ридделл

Победа, SBM

1 / 3.20

5 марта 2022

Рафаэль дос Аньос

Поражение, UD

5 / 5.00

12 февраля 2022

Александр Хернандез

Победа, SBM

2 / 1.23

26 июня 2021

Джай Герберт

Победа, SBM

2 / 4.34

12 декабря 2020

Рафаэль Физиев

Поражение, KO/TKO

1 / 4.05

14 марта 2020

Дамир Хадзович

Победа, SBM

1 / 0.44

22 июня 2019

Чэн Сон Джунг

Поражение, KO/TKO

1 / 0.58

2 февраля 2019

Жозе Алдо

Поражение, KO/TKO

2 / 0.44

4 августа 2018

Каб Свонсон

Поражение, SBM

1 / 4.15

7 апреля 2018

Келвин Кэттер

Победа, UD

3 / 5.00

29 июля 2017

Брайэн Ортега

Поражение, SBM

3 / 2.59

15 апреля 2017

Джереми Стивенс

Победа, SD

3 / 5.00

14 мая 2016

Зубайра Тухугов

Победа, SD

3 / 5.00

20 декабря 2014

Том Ниинимяки

Победа, SBM

2 / 3.30

Достижения

  • Временный чемпион Jungle Fight в полулегком весе (2014)
  • «Бой вечера» в UFC (2017)
Бразильский боец UFC Ренато Мойкано
Фото Getty Images

Сколько зарабатывает

Бой Мойкано с Сен-Дени возглавил кард турнира UFC Fight Night в Париже. За поединок бразилец получил самый высокий гонорар среди участников турнира — 415 тысяч долларов.

Личная жизнь

У Мойкано есть жена и сын, родившийся в 2020 году. Ренато живет вместе с семьей во Флориде (США).

Мойкано интересуется экономикой. В начале 2025 года Мойкано приобрел биткоины на сумму 10 тысяч долларов.

«Я люблю частную собственность, и позвольте мне сказать вам кое-что: если вы заботитесь о своей стране, прочитайте Людвига фон Мизеса и шесть уроков австрийской экономической школы», — говорил боец в апреле 2024 года.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

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