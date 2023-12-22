Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:00

«Время Тони прошло. Он вернется, и его опять побьют». Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных

Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тони Фергюсон против Нейта Диаса на UFC 279 в сентябре 2022 года.
Фото Global Look Press
1/2
Нурмагомедов говорил, что Эль Кукую пора заканчивать, когда весь мир продолжал в него верить.

На турнире UFC 296 в Лас-Вегасе Тони Фергюсон уступил Пэдди Пимблетту и продлил серию поражений до семи подряд. Теперь бывший временный чемпион делит антирекорд промоушена по этому показателю вместе с экс-владельцем пояса в легком весе Би Джеем Пенном. При этом Фергюсону принадлежит одна из самых длинных победных серий в легком весе — 12 кряду, столько же — у Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (не учитываются бои в промежуточном весе).

Спад Фергюсона начался после неожиданного поражения Джастину Гэтжи весной 2020 года. Тогда Эль Кукуй уступил в пятом раунде в поединке за временный титул после того, как рефери Херб Дин остановил бой, увидев, что Тони не в состоянии продолжать. Многие еще долго продолжали верить в Фергюсона (сам боец и после семи поражений продолжает считать, что вернется сильнее), но Хабиб еще после поединка с Гэтжи аргументированно объяснил, почему этот бой стал переломным в карьере американца и в дальнейшем его карьера будет катиться вниз.

Тони Фергюсон против Нейта Диаса на UFC 279 в сентябре 2022 года.
Фото Global Look Press

«Никто не может оставаться прежним долгое время, никто, — говорил Нурмагомедов в интервью ESPN. — Ни Тони Фергюсон, ни Хабиб, никто. Однажды кто-то тебя побьет или что-то произойдет. Бог не дает никому силу, реакцию, ментальность и все остальное на одном уровне всегда. В один день все это пойдет на спад, и его день пришел. Это был апрель или май? Да, май. Я знаю, что время Тони Фергюсона прошло.

Сейчас он вернется, и кто-то опять побьет его. Я верю в это, потому что, когда ты принимаешь такой урон [как в бою с Гэтжи], ты никогда не станешь прежним. Никогда. Даже если ты Тони Фергюсон. Он понес слишком большой урон. Вы говорите, как он [рефери] остановил бой в пятом раунде? Он сделал что-то вроде этого [машет руками в разные стороны].

 
Даниэль Кормье и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов с&nbsp;учениками. «Хабиб сказал: «Просто приведите их сюда». Как Кормье отправил американских детей на борцовский сбор в Дагестан

Тони Фергюсон — великий боец, и прямо сейчас у него есть выбор. Он может залететь на бойцовский остров и подраться с Исламом Махачевым. У него [Махачева] победная серия из шести боев, он почти в топ-10, и почему нет? Почему он не хочет принять этот бой? UFC даст ему хорошие деньги, Али Абдель-Азиз даст ему 100 тысяч плюс 100 тысяч. Это очень хороший шанс, а после этого он, возможно подерется за пояс, если победит. Но я думаю, что его время истекло.

Решение Тони два раза согнать вес? Тупость, тупость, тупость. Помнишь, я говорил тебе, что мне нравится Тони Фергюсон, но это тупой парень, вот что я думаю. Он продолжает говорить обо мне. Зачем ты обо мне говоришь? Джастин Гэтжи размазал твое лицо, полностью тебя разнес. Зачем ты продолжаешь обо мне говорить? Если ты хочешь продвигать себя, о'кей, я с тобой согласен. Но если ты правда хочешь обо мне говорить и думаешь, что это что-то особенное, что это поставит тебя на хорошие позиции, это показывает твой ум, показывает, насколько ты слабый».

После боя Гэтжи с Тони первый встретился с Хабибом в бою за постоянный титул и уступил во втором раунде удушением, после чего Нурмагомедов объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0. Фергюсон же упрямо продолжал драться. Он проиграл Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину и теперь Пэдди Пимблетту. Эль Кукуй не планирует останавливаться, хотя даже глава UFC Дана Уайт и тренерский штаб открыто говорят, что пора заканчивать. Не исключено, что Тони станет единоличным лидером UFC по числу поражений подряд — для этого ему осталось провести лишь один поединок.

Ислам Махачев
Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Гол и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хабиб сказал: «Просто приведите их сюда». Как Кормье отправил американских детей на борцовский сбор в Дагестан

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости