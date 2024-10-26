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26 октября, 23:15

Чимаев финишировал Уиттакера в первом раунде! Теперь Хамзат подерется за пояс?

Отдел единоборств «СЭ»
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Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308.
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Бой оказался легким для Борза.

Вечером 26 октября в Абу-Даби проходит турнир UFC 308, в главном событии которого Илия Топурия встретится с Максом Холлоуэем в поединке за чемпионский пояс в 66 кг. А во втором по значимости бою Хамзат Чимаев сразился с Робертом Уиттакером.

Илия Топурия и&nbsp;Макс Холлоуэй. Топурия против Холлоуэя в бою за пояс, быстрая победа Чимаева и крутой нокаут Шары Буллета. Онлайн-трансляция UFC 308

У Чимаева был тяжелый год: после непростой победы над Камару Усманом боец должен был встретиться с Уиттакером в июне на турнире в Саудовской Аравии, но уже на неделе боя Хамзат снялся с боя из-за болезни. Точные причины до сих пор не ясны, но вместо Чимаева вышел Икрам Алискеров и проиграл нокаутом в первом раунде. Хамзат же поменял команду и снова вызвался подраться с Уиттакером, а австралиец внезапно не отказался.

Возможно, Уиттакер согласился, потому что победитель этой пары почти наверняка должен стать следующим претендентом на пояс. Пока, вероятнее всего, титул в среднем весе разыграют между Дрикусом Дю Плесси и Шоном Стриклендом. В неделю боя Чимаев выглядел уверенным в себе и сосредоточенным, а Уиттакер — веселым и расслабленным, несмотря на то что дерется фактически на домашней площадке соперника.

На стартовых секунда поединка бойцы неожиданно начали обмениваться лоу-киками, но Чимаев тут же схватил Уиттакера и перевел бой в партер. Хамзат зашел австралийцу за спину и начал бить с левой. Уиттакер пытался защищаться и не позволять Чимаеву поймать его на удушающий. Хамзат обрабатывал ноги соперника ударами коленями и выжидал момент, когда можно перейти к активным действиям. По истечении второй минуты Чимаев почти зафиксировал петлю на шее Роберта, но австралиец выпутался. А за полторы минуты до конца Хамзату все же удалось подловить соперника — Уиттакер тут же постучал.

Хамзат Чимаев
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