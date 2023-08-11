Как Хабиб ужаснулся трансгендерному влиянию в США. «Иду в туалет, а на двери надпись: «Для всех полов»

Впал в ступор.

На днях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел большую встречу с болельщиками в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе.

Мероприятие посетило 12 000 человек, а вел его известный бизнесмен, блогер, мультимиллионер Патрик Бет-Дэвид. К сожалению, полного видео встречи пока нигде нет, даже в качестве любительской съемки. В общий доступ попал лишь один маленький отрывок — зато какой!

В ходе общения кто-то из зала спросил Хабиба — сколько, по его мнению, существует полов. Ответ дагестанца получился забавным и заслуживающим отдельного материала.

Вопрос из зала: — Сколько, по-вашему, существует полов?

Хабиб Нурмагомедов: - Я знаю только мужчин и женщин. (Смеется.) Ничего промежуточного. Пару недель назад первый раз в моей жизни... я был в Калифорнии и зашел в кофейню. Захотел в уборную, пошел туда, а там две уборные с табличками: «Для всех полов». Я такой: «Что это? Куда я попал?» Первый раз такое увидел. Пять секунд я стоял как застывший. Где мужчины, где женщины? Я постучал в дверь: «Кто-нибудь есть внутри?» (Смеется.) Даже не знаю... Я вырос в очень традиционном месте, в очень традиционной семье, я очень счастлив этому. Я родом из больших гор, и у нас только два пола".