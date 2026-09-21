Что не так со Стивсоном? Как олимпийский чемпион и ученик Джонса улетел за 12 секунд от ноунейма?

Шок.

ММА UFC: Стивсон — Шараф

В UFC главная сенсация года.

Олимпийский чемпион, один из самых одаренных борцов США за последние 20 лет Гейбл Стивсон улетел в нокаут на 12-й секунде от бойца с рекордом 0-2 в UFC.

На Шона Шарафа давали коэффициент 13, но он положил главную надежду тяжелого веса первым же ударом.

Как такое могло случиться?

Очевидно, Гейбл - недоучка. Он не понимает дистанцию, не чувствует ударку и опасность, не чувствует сложные связи ММА. И как будто не понимает, вокруг какого стиля строить себя.

Очевидно, у него не оказалось врожденного большого таланта к ударке и особенностям нового спорта, чтобы учиться сверхбыстро и сразу зайти в большую лигу. Это не Леснар, не Веласкез, не Кормье, не Федор.

Остановимся на первом пункте, самом важном. На бумаге у Гейбла все не так уж плохо. После года занятий ММА у него 4-1. Напомню — у Ромеро после 2 лет занятий ММА было тоже 4-1, с поражением нокаутом в бою, где он выглядел бестолково (правда, проиграл не ноунейму, а чемпиону Strikeforce). Ромеро был на 8 лет старше, чем Стивсон сейчас (34 против 26).

У Кормье было 6-0 после года в ММА, с победами над очень крепкими соперниками — Тони Джонсоном и Соа Палелеем. Но Кормье год спарринговал с Веласкезом, прежде чем дебютировать. Ромеро начинал в Германии, где не было хорошего зала, но потом перебрался в ATT и быстро набрал.

С партнерами и средой Стивсона не так все ясно. В JW давно мертвое болото, оттуда все ушли. Немножко он работал с Хокитом (который уже не в JW), помогал Джонсу с борьбой, когда тот готовился к Миочичу. Серьезных спаррингов с Джонсом у них не было, и у Джонса уже не та форма и мотивация, чтобы каждый день создавать для Стивсона конкуренцию и среду роста. Гейблу нужен хороший подбор молодых крупных средневесов, полутяжей и тяжей.

Гейбл Стивсон. Фото Getty Images

Полезен ли ему Джонс как тренер? Несомненно, Джонс — великий боец и знаток, но тренерство — это прежде всего про организацию тренировочного процесса, создание среды, индивидуальный подход, психологию и готовность всего себя отдать работе. Джонс — человек эмоционально нестабильный и необязательный. Он может пропасть на месяц, может неделями не отвечать на звонки, может запить и потерять интерес к делу. Конечно, он знает в боях все, но готов ли он собирать под Стивсона команду, глубоко вникать в его особенности, передавать ему не свои навыки (под свою антропометрию и тип характера), а индивидуально развивать? Готов ли посвящать ему себя 24 на 7? Он не того уровня нереализованности человек, чтобы столько энергии вкладывать в других. Он весь реализовался и настроен, скорее, на отдых, а не на новый суперстресс. Конечно, в качестве КОНСУЛЬТАНТА всякая его помощь абсолютно драгоценна, но это точно не главный тренер.

И под данные Гейбла больше нужен бокс, а это не сильнейшая сторона Джона (посмотрите, какая у Стивсона дырень в защите, когда он бьет с левой).

Есть, конечно, Грег Джексон и Брендон Гибсон. Грег — великий тренер, даже гениальный, но его время ушло. Запал и силы не те. ММА — не только знания, нужны среда и энергия, а этого Грег больше не даст. Брендон Гибсон — хороший тренер по ударке, но это тоже не главная фигура. Нужна среда, голодный главный тренер — тем более выяснилось, что Стивсон учится не так быстро, как Веласкез и Кормье. Меня удивило, как он чрезмерно среагировал на проход в первом бою в UFC и как сам, сделав проход, позволил сопернику так легко загрузить ему голову и защититься... То есть и ММА-борьбу он набирает слабо — если вообще работает над ней.

Теперь нужно принимать большие решения. Только от самого Гейбла зависит, получится ли у него в ММА. Грег Джексон и Джон Джонс волшебной таблетки не дадут. Гейбл должен строго понять: а) какой стиль боя ему выбрать; б) в каком зале осесть, из кого сложить команду; в) как управлять карьерой: с какой частотой драться (и где — в UFC или нет), форсировать развитие или побольше тренироваться, не спешить.

Данные у него сумасшедшие: очень быстрый, феноменально маневренный, с огромной технической базой борьбы. Хороший язык тела для бокса, в первом бою показал и неплохие кики. На ковре он был очень хладнокровный и тактически грамотный, теперь это нужно перенести в клетку. Отдельные элементы он явно может набирать очень быстро, но как все связать и понимать?