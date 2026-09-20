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Джошуа Ван — Александр Пантожа: прямая трансляция, смотреть онлайн 20 сентября 2026

Джошуа Ван — Александр Пантожа: прямая трансляция боя UFC 331

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Пантожа.
Фото Getty Images

Джошуа Вана (Мьянма) и Александра Пантожи (Бразилия) проведут реванш на турнире UFC 331 в ночь с 19 на 20 сентября. На кону — чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе, которым владеет Ван. Вечер ММА пройдет на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало главного боя — ориентировочно в 6.00 по московскому времени.

ММА UFC: Ван — Пантожа

В прямом эфире трансляцию главного боя UFC 331 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Результаты поединка можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

24-летний Ван одержал 17 побед и потерпел 2 поражения. Его рост — 165 см, размах рук — также около 165 см. 36-летний Пантожа имеет рекорд 30-6.

В первом поединке соперников зимой 2025 года Ван победил техническим нокаутом Пантожи.

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Александр Пантожа
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