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Иво Бараневский — Алонсо Мэнифилд: результат боя на турнире UFC 331 20 сентября 2026

Мэнифилд победил Бараневского на турнире UFC 331 с тяжелой травмой пальца

Павел Лопатко

Американский боец Алонсо Мэнифилд победил поляка Иво Бараневского в поединке на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Бой в полутяжелом весе продолжался все 3 раунда и завершился победой 38-летнего американца раздельным решением судей. Теперь у него в профессиональных ММА 19 побед, 6 поражений и 1 ничья.

В первом раунде Мэнифилд, получил, предположительно, открытый перелом пальца, но продолжил поединок.

27-летний Бараневский потерпел 1-е поражение в карьере при 9 победах.

ММА UFC: Бараневский — Мэнифилд

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Алонсо Мэнифилд
Иво Бараневский
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