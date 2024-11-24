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Сегодня, 16:45

Бывшая звезда UFC попробовал себя в «грязном боксе». Йоэлю Ромеро отдали на избиение парня из лиги пощечин

Бывшая звезда UFC Йоэль Ромеро принял участие в турнире Dirty Boxing
Отдел единоборств «СЭ»
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Йоэль Ромеро против Дуэйна Креспо.
Фото Скриншот видео
От титульника с Немковым до участия в сомнительном турнире прошло полтора года.

В ночь на 24 ноября в Майами состоялся первый в истории турнир Dirty Boxing, организованный экс-бойцом UFC, чемпионом кулачной лиги BKFC Майком Перри совместно с бывшим главой промоушена Karate Combat Адамом Ковачем.

Правила соответствуют названию — это «грязный бокс» в маленьком ринге, где также разрешено использование локтей и добивания в граунд-энж-паунде, если соперник упал в нокдаун. Вход на дебютный ивент был только по приглашениям, а еще турнир не транслировали ни по ТВ, ни в интернете — зрители могли увидеть только хайлайты в соцсетях.

Возглавил кард экспериментального турнира серебряный призер Олимпиады-2000 по вольной борьбе и экс-претендент на пояс UFC в среднем весе Йоэль Ромеро. 47-летний кубинец вышел на суперкоротком уведомлении в одни сутки, а его соперником должен был стать Дуэйн Креспо.

Оппонента Ромеро бойцом назвать сложно: единственная его причастность к боевому спорту — это участие в лиге пощечин Power Slap. Инсайдеры писали, что Креспо даже хотел отказаться от поединка, а на замену ему готов был выйти Майк Перри, но в итоге Ромеро бился именно с парнем из лиги лещей.

Как и стоило предполагать, Ромеро без проблем проехался по сопернику. Йоэль попер вперед, загнал Креспо в угол ринга и несколькими незамысловатыми ударами уронил его на канвас. Добивать кубинец не стал, а рефери тут же остановил бой.

Для Ромеро это первый поединок с февраля 2024-го, когда на кросс-турнире PFL vs. Bellator он победил другого экс-претендента на пояс UFC, Тиаго Сантоса. Несмотря на возраст, Ромеро выиграл три из последних четырех выступлений в ММА, уступив только Вадиму Немкову в бою за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Йоэль Ромеро
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