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Волков проиграл Гану решением судей. Александра обокрали?

Волков проиграл Гану раздельным решением судей на турнире UFC 310
Отдел единоборств «СЭ»
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Сирил Ган и Александр Волков во время боя UFC 310.
Француз не выглядел довольным после победы.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 310, в главном событии которого Алешандре Пантожа встретился с Каем Асакурой в поединке за пояс в наилегчайшем весе. В главном карде также прошел бой россиянина Александра Волкова против француза Сирила Гана.

Встреча Волкова с Ганом стала реваншем: соперники уже бились летом 2021 года — тогда победу единогласным решением судей одержал француз, после чего провел бой за временный пояс, пока отсутствовал Фрэнсис Нганну. В первом бою Ган убедительно перестрелял Волкова и забрал все пять раундов на записках судей.

Александр Волков, Мовсар Евлоев, Шавкат Рахмонов. Волков проиграл Гану, Евлоев одолел Стерлинга: онлайн-трансляция UFC 310

Ган после завоевания временного титула в бою с Льюисом провел еще четыре боя, проиграв в двух из них. Сирил единогласным решением судей уступил в титульнике Фрэнсису Нганну, затем победил Тая Туйвасу нокаутом в Париже и сразу получил еще одну возможность забрать пояс, но без шансов был финиширован Джоном Джонсом в дебютном для американца поединке в тяжах. Реабилитировался Ган поединком против Сергея Спивака, который тоже состоялся во Франции еще осенью 2023-го — с тех пор Ган в октагон не выходил.

Волков же после боя с французом сначала одолел поляка Марчина Тыбуру, а затем уступил Аспиналлу, после чего выдал серию из побед над Жаирзиньо Розенструйком, Александром Романовым, Таем Туйвасой и Сергеем Павловичем. Только с последним Драго не справился досрочно, но его победу по очкам точно нельзя назвать спорной. Если в бою с Павловичем Волков удивил постоянными причесываниями между раундами, то перед Ганом поразил еще сильнее тем, что заплел косички, как это обычно делают бойцы с длинными волосами.

С первых секунд Волков пошел вперед и сразу немного потряс Гана — тот попятился назад после хука. Уже на первой минуте Александру удалось провести французу тейкдаун. Волков контролировал соперника из халф-гарда и даже попытался задушить Гана со стойки, но француз поднялся и заклинчевал россиянина. А в середине отрезка уже Ган перевел Волкова, оформив зрелищный бросок. Сирил находился в позиции гарда, обрабатывая Александра ударами. Француз попытался провести Волкову скручивание пятки — россиянин едва не попался. В концовке раунда Ган плотно поймал шею Волкова в гильотину — Александру было тяжело, но он дотянул до сирены.

На старте второго раунда Волков неплохо поймал Гана джебом, а по истечении минуты донес мощный удар бэкфистом и даже слегка потряс француза! Ган сразу восстановился, но выглядел сбитым с толку. Волков шел вперед и продолжал доносить удары — о борьбе Александр уже не вспоминал. Ган успевал отвечать, но выглядело это не так убедительно — до тех пор, пока за полторы минуты до конца Ган не выбросил комбинацию и немного не потряс россиянина. Волков сразу сделал перевод и даже пытался задушить француза гильотиной, но безуспешно. В целом казалось, что во втором отрезке Александр выглядел лучше. Как сказали Волкову в углу, это 1:1 по раундам.

Сирил Ган и Александр Волков после объявления результатов боя.

На первой минуте финального отрезка Волков прошел в одну ногу и перевел Гана, но француза это не смутило — он скорее воспользовался моментом, чтобы попытаться поймать соперника на прием. Ган вцепился в руку Волкова и не давал россияниу пространства для маневра. Александр лишь обозначал удары по корпусу — непонятно, кто выглядел выигрышнее в этом эпизоде. На последней минуте Волков будто забирал раунд за счет контроля и количества ударов, но ничего гарантировать было нельзя.

Записки судей интриговали — отдать можно было как одному, так и другому, особенно учитывая близкий третий раунд. Мнения судей разделились — 29:28, 28:29, 29:28 в пользу Гана. Решение максимально спорное, а Ган пытался отказаться от интервью, так как был травмирован, но его насильно вернули. Француз был недоволен своим выступлением, но не стал говорить, что решение несправедливо. Волков выбывает из титульной гонки, и неизвестно, сможет ли он приблизиться к бою за пояс еще раз.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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