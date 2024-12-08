Волкова засудили в бою с Ганом? Даже Дана Уайт считает, что россиянин победил

Извинился перед ним.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 310. В одном из главных боев вечера россиянин Александр Волков уступил Сирилу Гану раздельным решением судей. Арбитры не пришли к единому мнению — 29:28, 28:29, 29:28 в пользу француза.

Ган был удивлен победе

Итог боя сразу выглядел сомнительно. Это стало понятно по реакции публики на арене — решение судей встретили неодобрительным гулом. Ган, вероятно, сам не ожидал победы — сразу после объявления вердикта француз поспешил покинуть ринг, но тут же вернулся на него ради обязательного интервью. В нем Сирил на удивление трезво оценил итог.

«Был по-настоящему плотный бой, соперник проделал хорошую работу. Я поставил его в опасную позицию, поэтому, может быть, судьи выбрали меня. Но, к сожалению, я недоволен своим выступлением: я сломал пальцы на ноге после первого удара. Я расстроен своим боем, но доволен решением», — отметил француз.

Что сказал Волков

Волков ожидаемо был резче в оценке итога поединка: «Я уверен, что полностью бой выиграл. Очень сильно выложился в темпе, выложился в бою. Не знаю, что с этим можно делать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс. Все считают, что это было неправильное решение. Я этот бой выиграл на сто процентов. Куда смотрели судьи, этого я не знаю», — сказал Александр в видеообращении к болельщикам.

На пресс-конференции россиянин развил мысль: «Тот факт, что он сломал палец, — это еще одно доказательство того, что я забрал этот бой. Как парень, который получил травму и был менее активен, получил больше урона, мог выиграть бой? Я этого не понимаю», — сказал Волков.

Кроме того, Александр сделал акцент на судье Аделаиде Берд, которая отдала второй раунд Гану, что и предопределило исход поединка: «Не знаю, работает ли судья над своими навыками или просто иногда приходит посмотреть бои, потому что ей это нравится, а потом отдает победу тому, кому захочет. Может быть, ей больше понравилось тело Сирила», — предположил Волков.

Сирил Ган и Александр Волков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Уайт — за россиянина

Президент UFC Дана Уайт назвал Волкова победителем боя не только в частной беседе с ним, но и публично: «Считаю, что Александр победил. Вы видели, что произошло после окончания поединка, слышали гул зала. Глава комиссии сказал: второй раунд был равным, и победу можно было отдать любому. Я подошел к Волкову и извинился перед ним. Но не имеет значения, что я думаю, все решают судьи», — подчеркнул Уайт.

Как отметил менеджер Волкова Иван Банников в интервью «СЭ», шансы россиянина на титульный бой еще не потеряны.

«Все согласны: Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой «след» и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, Хантеру [Кэмпбеллу], Дане [Уайту], и они сообщили нам, что, несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», — сказал Банников.

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» тоже выразил удивление решением арбитров.

«Волков выиграл по факту все три раунда. Не понимаю, как судьи не отдали ему победу. От Гана было всего одно четкое попадание. По всем параметрам Волков победил. Не знаю, что нужно было сделать ему, только добивать соперника, как Джонс. Может быть, надо было еще больше рисковать в третьем раунде. У Сирила были небольшие детали, но этого точно недостаточно, чтобы присудить французу победу. Не понимаю, почему арбитры полностью отдали первый раунд Гану. Абсолютно непонятно это решение», — сказал Тактаров «СЭ».

Это второе поражение Волкова от Гана — в 2021 году француз победил единогласным решением. Пока неизвестно, будет ли третий бой. Откладывается и вопрос о проведении титульного поединка для россиянина. Чемпионом UFC в тяжелом весе по-прежнему остается Джон Джонс.

Для 36-летнего россиянина это поражение стало 11-м в карьере при 38 победах. Ган выиграл 13-й бой при двух поражениях.