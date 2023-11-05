Брок Леснар заработал в UFC за два боя 11 миллионов долларов

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар (5-3) заработал суммарно 11 миллионов долларов по итогам боев с Алистаром Оверимом (47-19) в 2011-м и Марком Хантом (13-14) в 2016 году, сообщает Bloody Elbow со ссылкой на документы, которые были раскрыты на фоне антимонопольного дела UFC.

Леснар проиграл Овериму техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в 2011 году на UFC 141.

Спустя пять лет он вернулся на UFC 200 и подрался с Хантом, которого выиграл единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27). Тем не менее позже результат был аннулирован, так как у Леснара был обнаружен положительный тест на кломифен (препарат, повышающий работоспособность).