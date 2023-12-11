Жорж Сен-Пьер: «Я точно не вернусь в UFC»

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) уверен, что больше не будет драться по правилам MMA. Об этом он сказал на пресс-конференции.

— Дана Уайт сказал, что в 2024-м состоится супербой. Хотел ли ты принять в нем участие?

— Точно нет. Я всегда говорил себе, что не буду драться в клетке после 40 лет. Участвовать в соревнованиях — это одно, но драться в клетке я точно не буду, это только навредит моему наследию. Сейчас меня волнует мое здоровье. Многие бойцы MMA уходят из спорта слишком поздно, и это немного печально, потому что они портят свое наследие и свое здоровье.

Ранее ходили слухи, что Дана Уайт намерен организовать на UFC 300-й поединок между Сен-Пьером и Ником Диасом (26-10). Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.