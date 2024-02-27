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27 февраля, 13:55

Заурбек Сидаков: «Хабиб — лучший борец в истории MMA»

Давид Хачатрян
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Олимпийский чемпион Токио 2020 по вольной борьбе, трехкратный чемпион мира, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Заурбек Сидаков оценил борьбу экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Лучший борец в MMA за все время? Хабиб, потому что все прекрасно видели, какая у него была борьба. Он просто валил их [соперников] и издевался, разговаривал, бил. Человек смотрел и получал от этого удовольствие.

Как выступил бы Хабиб на Чемпионате России по вольной борьбе? Я, честно, не видел, как он борется [в вольной борьбе]. Я не могу ответить на этот вопрос, но он не выиграл бы Чемпионат России с этими правилами», — сказал Сидаков на BADAEV PODCAST.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Заурбек Сидаков
Хабиб Нурмагомедов
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