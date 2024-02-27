Али Абдель-Азиз назвал единственный способ победить Умара Нурмагомедова

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз считает, что никто из бойцов топ-15 UFC в легчайшем весе не выиграет у Умара Нурмагомедова (16-0) и раунда.

«Я хочу поблагодарить [матчмейкера] Шона Шелби, потому что он звонил всем бойцам с предложением подраться с Умаром. В конце концов они нашли парня из Казахстана. Никто из топ-15 легчайшего дивизиона не доставит Умару проблем. Он другого типа боец. Я считаю, что он станет одним из лучших чемпионов UFC. Никто из топ-15 не выиграет у Умара и раунда. Единственный способ его победить — это лаки-панч. Его ударка, борьба и грэпплинг на другом уровне, ему 27 лет, у него другой менталитет, и он готов драться с любым вне зависимости от места в рейтинге», — сказал Али Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Нурмагомедов подерется с дебютантом Бекзатом Алмахановым (14-1) 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.