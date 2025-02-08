Южноафриканский боец Дрикус дю Плесси проведет поединок в среднем весе против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 312 в ночь с 8 на 9 февраля. Вечер ММА пройдет на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Поединок ожидается около 8.00 по московскому времени.

Результаты боя Дю Плесси — Шон Стрикленд и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте. В прямом эфире следить за ходом главного боя можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

31-летний Дю Плесси имеет рекорд в ММА — 22-2. На счету 33-летнего Стрикленда рекорд в смешанных единоборствах — 29-6.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта