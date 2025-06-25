Российский боец Вячеслав Борщев проведет поединок в легком весе против американца Терренса МакКинни на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Маккинни — Борщев

33-летний Борщев в ММА провел 13 боев, в которых одержал восемь побед, потерпел пять поражений и еще один бой завершился ничьей. В UFC россиянин выступает с 2022 года, в организации Вячеслав имеет три победы, четыре поражения и одну ничью.

На счету 30-летнего МакКинни профессиональный рекорд — 16 побед и семь поражений. Американский боец выступает в UFC с 2021 года. За это время в организации Терренс одержал шесть побед и потерпел четыре поражения.