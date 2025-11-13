Вячеслав Борщев против Матеуса Камильо: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Российский боец Вячеслав Борщев проведет бой в легком весе против бразильца Матеуса Камильо на UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США). Начало боя Борщев — Камильо ориентировочно в 2.00 по московскому времени.

Статистика и данные Вячеслава Борщева

Профессиональный рекорд 33-летнего Борщева в ММА — 8-6-1. В последнем бою, который состоялся 28 июня 2025-го на UFC 317, Вячеслав проиграл Терренсу МакКинни сабмишном (удушение гильотиной). Рост — 180 см, размах рук — 175 см.

Статистика и данные Матеуса Камильо

На счету 24-летнего Камильо профессиональный рекорд — 9-3. Предыдущий бой бразилец провел 17 мая этого года на UFC Fight Night 256. Тогда Матеус проиграл Габриэлю Грину сабмишном (залом шеи). Рост — 177 см, размах рук — 178 см.