Сегодня, 12:45

Тренер Шона О'Мэлли Уэлч: «Махачев — природный полусредневес»

Анастасия Пилипенко

Тренер экс-чемпиона UFC Шона О'Мэлли Тим Уэлч прокомментировал переход Ислама Махачева в полусредний вес.

«Ислам дрался с парнями, вес которых в клетке не превышал 80 кг. Но Ислам — природный полусредневес. Я много раз встречался с этим парнем, его рост около 180 см, а вне лагеря он выглядит так, словно весит 90 кг, как и большинство парней из полусреднего веса.

Вы видели фото Ислама, он выглядит таким же рельефным, как и в 70 кг. Он говорил, что восстановиться после весогонки в легком весе за 24 часа можно только на 60 процентов. Теперь же мы увидим монстра», — сказал Уэлч в подкасте Ариэля Хельвани.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Деллы Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

