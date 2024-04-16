Волков не планирует отказываться от поединка против Павловича

Поединок между Александром Волковым и Сергеем Павловичем на турнире UFC в Саудовской Аравии с высокой долей вероятности состоится.

«Мы не будем отказываться от поединка. Это не в наших интересах. Возможно, такую возможность использует команда Павловича», — приводит ТАСС слова представителя команды Волкова.

Ранее спортсмены заявили о нежелании проводить бой друг против друга, а их представители сообщили о планах отменить поединок. Павлович и Волков должны подраться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В активе 35-летнего Волкова 37 побед при 10 поражениях.