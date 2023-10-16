Волкановски: «Постараюсь не затянуть бой на пять раундов. Я планирую нокаутировать Махачева»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) уверен, что ему удастся досрочно победить действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Это будет захватывающий поединок, — сказал Волкановски в беседе с журналистами в Австралии. — Очевидно, что я хочу выйти на бой и причинить ему боль. Мы постараемся сделать так, чтобы бой не затянулся на пять раундов. Я хочу досрочно закончить поединок. Я не хочу проверять его бензобак. Не поймите меня неправильно, я думаю, что могу это сделать, но давайте не будем испытывать его на прочность. Давайте просто закончим все как можно раньше. Я очень волнуюсь, я отдохнул и морально, и физически. Я буду опасен. Я планирую нокаутировать его».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.