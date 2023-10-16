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Сегодня, 07:50

Пауло Коста раскритиковал USADA: «Я ненавижу их методы»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) пожаловался на Антидопинговое агентство США (USADA), которое мешало ему готовиться к поединку.

«Я ненавижу методы, которыми USADA преследует меня. Иногда в тяжелых тренировочных лагерях я часто испытывал тревогу перед сном, потому что меня будили в четыре утра для мочеиспускания и взятия крови. Я мог заснуть только после отказа от диеты и спал спустя три часа, теряя качество сна и утренних тренировок. Однажды они приходили ко мне четыре раза за одну неделю. В тот раз я сдал семь анализов за одну неделю», — приводит слова Косты издание BJ Penn.

Ранее Коста заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Хамзатом Чимаевым (12-0). Глава UFC Дана Уайт заявил, что Косту заменит экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3).

Паулу Коста
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