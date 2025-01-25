Волкановски рассказал, когда проведет свой следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски подтвердил, что вернется в октагон в апреле.

«Пока ничего не решено окончательно. Я сказал, что буду готов к марту-апрелю. Точной даты пока нет, но апрель выглядит хорошо, да. Хотя никогда не знаешь наверняка», — сказал австралиец в интервью Sky Sports New Zealand.

Ранее стало известно, что титульный бой между испано-грузинским боцом Илией Топурией и Александром Волкановски может возглавить турнир UFC 314, который пройдет 12 апреля в Майами (США)

Волкановски последний раз выходил в октагон в феврале 2024 года на турнире UFC 298, где проиграл Топурии нокаутом во втором раунде и потерял чемпионский пояс.

На счету 36-летнего австралийца 26 побед и четыре поражения.