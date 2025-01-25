Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:25

Волкановски рассказал, когда проведет свой следующий бой в UFC

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски подтвердил, что вернется в октагон в апреле.

«Пока ничего не решено окончательно. Я сказал, что буду готов к марту-апрелю. Точной даты пока нет, но апрель выглядит хорошо, да. Хотя никогда не знаешь наверняка», — сказал австралиец в интервью Sky Sports New Zealand.

Ранее стало известно, что титульный бой между испано-грузинским боцом Илией Топурией и Александром Волкановски может возглавить турнир UFC 314, который пройдет 12 апреля в Майами (США)

Волкановски последний раз выходил в октагон в феврале 2024 года на турнире UFC 298, где проиграл Топурии нокаутом во втором раунде и потерял чемпионский пояс.

На счету 36-летнего австралийца 26 побед и четыре поражения.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
В Великобритании планируют захоронить радиоактивные запасы плутония
Мексика отказалась принять самолет с депортированными мигрантами из США
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дю Плесси — о потенциальном бое с Махачевым: «Я одолею его в любой ситуации»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости