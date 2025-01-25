Дю Плесси — о потенциальном бое с Махачевым: «Я одолею его в любой ситуации»

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус Дю Плесси высказал мнение о потенциальном бое с россиянином Исламом Махачевым.

«Он показал невероятное выступление, Мойкано — великий боец, и Ислам сделал то, что ему следовало сделать, невероятный чемпион и великий боец. И честь и хвала за то, что он сказал то, что сделал потом. Хотя я не придал этому особого значения. Смотрите, он тренируется со 185-фунтовыми бойцами в своем зале. Но чемпион мира только один. Так что честь ему за то, что он сказал, но это не имеет значения, потому что я одолею его в любой ситуации. Он большой легковес, а я большой средневес. В этом большая разница», — сказал Дю Плесси в интервью Fox Sports Australia.

Ранее Махачев заявлял, что готов стать чемпионом промоушена в трех весовых категориях.

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси защитил титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 305, победив удушающим новозеландца Исраэля Адесанью.

На турнире UFC 311 Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении.