Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:18

Дю Плесси — о потенциальном бое с Махачевым: «Я одолею его в любой ситуации»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус Дю Плесси высказал мнение о потенциальном бое с россиянином Исламом Махачевым.

«Он показал невероятное выступление, Мойкано — великий боец, и Ислам сделал то, что ему следовало сделать, невероятный чемпион и великий боец. И честь и хвала за то, что он сказал то, что сделал потом. Хотя я не придал этому особого значения. Смотрите, он тренируется со 185-фунтовыми бойцами в своем зале. Но чемпион мира только один. Так что честь ему за то, что он сказал, но это не имеет значения, потому что я одолею его в любой ситуации. Он большой легковес, а я большой средневес. В этом большая разница», — сказал Дю Плесси в интервью Fox Sports Australia.

Ранее Махачев заявлял, что готов стать чемпионом промоушена в трех весовых категориях.

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси защитил титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 305, победив удушающим новозеландца Исраэля Адесанью.

На турнире UFC 311 Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении.

Дрикус Дю Плесси
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Актер Владимир Фоменко скончался в возрасте 84 лет
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россияне Дудакова и Гаджиясулов исключены из ростера UFC

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости