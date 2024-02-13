Волкановски рассказал, как Топурия может его победить

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) считает, что единственный шанс Илии Топурии (14-0) победить его — это отправить в нокаут.

«Я просто буду драться так, как и всегда. Единственный способ победить меня, особенно в моем дивизионе, — это поймать меня ударом. Это единственный способ, которым кто-то может победить меня в моем дивизионе. Многие говорят о сабмишенах, нокаутах и прочем, а потом они выходят против меня и ничего не могут сделать. Понимаете, о чем я?

Я собираюсь показать ему, что мне плевать на его 14 побед. Это не имеет значения, когда ты выходишь против такого человека, как я. Так что ему придется пройти испытание. Меня проверяли много раз, и я доказал свою силу. В эти выходные у него будет шанс проявить себя, но, к сожалению для него, он лишь часть моей истории», — сказал Волкановски YouTube-каналу mainevent.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.