Волкановски рассказал, восстановился ли он после нокаута от Махачева

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) сообщил, что во время подготовки к бою с Илией Топурией (14-0) абстрагировался от поражения чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (25-1).

«Ох, чувак, я полностью абстрагировался от того боя. Понимаете, о чем я? И я ценю это в себе. Как только передо мной появляется цель, то я фокусируюсь только на ней. Очевидно, что я не люблю проигрывать, так что это было больно, но в то же время я стараюсь бросать себе вызов. В этот раз подготовка прошла серьезно, потому что мы не хотим такого результата, как в прошлый раз», — сказал Волкановски YouTube-каналу mainevent.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.