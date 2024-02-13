Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:39

Волкановски рассказал, восстановился ли он после нокаута от Махачева

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) сообщил, что во время подготовки к бою с Илией Топурией (14-0) абстрагировался от поражения чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (25-1).

«Ох, чувак, я полностью абстрагировался от того боя. Понимаете, о чем я? И я ценю это в себе. Как только передо мной появляется цель, то я фокусируюсь только на ней. Очевидно, что я не люблю проигрывать, так что это было больно, но в то же время я стараюсь бросать себе вызов. В этот раз подготовка прошла серьезно, потому что мы не хотим такого результата, как в прошлый раз», — сказал Волкановски YouTube-каналу mainevent.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
Илия Топурия
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с участием 24 сборных в 10 городах
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров до конца сезона-2024/25
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джек Херманссон открыт для боя с Хамзатом Чимаевым

Волкановски рассказал, как Топурия может его победить
Новости
RSS RSS
Все новости