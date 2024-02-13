Волкановски рассказал, как дочь высмеивает его за поражение Махачеву

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) на видео, опубликованном в соцсетях, рассказал, что его дочь высмеивает его за поражение чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1).

Дочь австралийца спросила его, что бы он сделал, если бы кто-то ворвался в их дом, на что Волкановски ответил:

«Когда твоя дверь открыта, я рядом... Никто не вломится. Все в порядке, я здесь, и я чемпион мира. Не переживай, я все улажу», на что его дочь спросила: «А вдруг это Ислам Махачев?»

Махачев в реванше с Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.