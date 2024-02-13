Волкановски подтвердил, что вернется в легкий вес

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) рассказал, что не расстался с мыслью стать двойным чемпионом.

«Говорю вам, в легком весе я еще не закончил. Я буду реалистом. Я не жду реванша [с Махачевым] сразу, но я собираюсь встать на прежний путь в эти выходные. В ближайшем будущем вы увидите меня в легком весе. А потом я стану двойным чемпионом», — сказал Волкановски YouTube-каналу mainevent.

Волкановски и Илия Топурия (14-0) подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.