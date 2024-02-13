Чимаев вылетел из топ-10 среднего веса UFC

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хамзат Чимаев (13-0) опустился на две строчки вниз в рейтинге среднего веса UFC, пропустив Романа Долидзе (12-3) и Джека Херманссона (24-8).

Долидзе в прошлом бою проиграл Нассурдину Имавову (13-4), а Херманссон победил Джо Пайфера (12-3).

Чимаев в прошлом бою победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.