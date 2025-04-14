Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

14 апреля, 12:46

Волкановски: «Евлоев не единственный претендент на титул чемпиона»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился мнением о шансах россиянина Мовсара Евлоева провести бой за титул.

«Насколько я знаю, Евлоев не единственный претендент на титул. Я готов на бой с любым», — цитирует австралийца ТАСС.

Волкановски в ночь на 13 апреля победил бразильца Диего Лопеса единогласным решением судей в поединке за вакантный титул чемпиона на турнире UFC 314 в Майами.

Евлоев за карьеру одержал 19 побед в 19 поединках.

Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Путин сообщил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немков о возможном возвращении UFC в Россию: «Будет большим шагом для сближения стран»

Евлоев заявил, что хочет сразиться с Волкановски в июне

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости