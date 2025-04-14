Волкановски: «Евлоев не единственный претендент на титул чемпиона»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился мнением о шансах россиянина Мовсара Евлоева провести бой за титул.

«Насколько я знаю, Евлоев не единственный претендент на титул. Я готов на бой с любым», — цитирует австралийца ТАСС.

Волкановски в ночь на 13 апреля победил бразильца Диего Лопеса единогласным решением судей в поединке за вакантный титул чемпиона на турнире UFC 314 в Майами.

Евлоев за карьеру одержал 19 побед в 19 поединках.