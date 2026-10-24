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Волкановски — Евлоев: прямая трансляция боя, где смотреть бесплатно

Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев: где смотреть титульный бой UFC 333 бесплатно

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев встретятся в главном поединке турнира UFC 333 в субботу, 24 октября. Титульный бой в полулегком весе (до 65,8 кг) пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Основной кард соревнований начнется в 21.00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Волкановски — Евлоев — в 23.35 мск. Точное время выхода бойцов в октагон не объявлено и зависит от продолжительности предыдущих поединков.

В России титульный поединок покажет бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ». Трансляция турнира на канале начнется в 19.00 мск. Также бой покажет телеканал «Матч! Боец». Смотреть встречу онлайн можно на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru с учетом условий доступа. Полный турнир доступен по платной подписке UFC Fight Pass.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

38-летний Волкановски подходит к защите чемпионского пояса с рекордом 28 побед и четыре поражения. Австралиец выиграл 13 поединков нокаутами и три — приемами. В последнем бою 31 января 2026 года он победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

32-летний Евлоев занимает первое место в рейтинге претендентов полулегкого дивизиона UFC. Россиянин выиграл все 20 профессиональных поединков, три — нокаутами и четыре — приемами. В предыдущем бою 21 марта 2026 года Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей.

Следить за ходом встречи Волкановски — Евлоев, результатом и статистикой можно в матч-центре ММА «СЭ».

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

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