О'Мэлли: «Раньше я хотел зарабатывать деньги, цеплять цыпочек и быть знаменитым, сейчас — вдохновлять людей»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отметил, что можно достичь поставленных целей, если приложить достаточно усилий.

«Когда я только начинал драться, я не думал, что стану образцом для подражания. Я хотел зарабатывать деньги, цеплять цыпочек и быть знаменитым. Но сейчас мне хочется вдохновлять людей. Я хочу, чтобы они думали: «Черт возьми, я могу достичь всего, если приложу усилия»», — сказал О'Мэлли ESPN MMA.

О'Мэлли и Марлон Вера (23-8) подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.