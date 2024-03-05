Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

5 марта, 10:19

О'Мэлли: «Раньше я хотел зарабатывать деньги, цеплять цыпочек и быть знаменитым, сейчас — вдохновлять людей»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отметил, что можно достичь поставленных целей, если приложить достаточно усилий.

«Когда я только начинал драться, я не думал, что стану образцом для подражания. Я хотел зарабатывать деньги, цеплять цыпочек и быть знаменитым. Но сейчас мне хочется вдохновлять людей. Я хочу, чтобы они думали: «Черт возьми, я могу достичь всего, если приложу усилия»», — сказал О'Мэлли ESPN MMA.

О'Мэлли и Марлон Вера (23-8) подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.

Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волкановски дал прогноз на бой О'Мэлли и Веры

Марлон Вера назвал бойцов UFC с самыми красивыми татуировками: «У Волкова безумная маска на спине»
Новости
RSS RSS
Все новости