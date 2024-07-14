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Брайс Митчелл: «Трамп, брат, если нужно отдубасить какого-нибудь политика, только скажи. Я сделаю это бесплатно»

Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (16-2) отреагировал на покушение на Дональда Трампа во время предвыборной речи в Пенсильвании.

«Дональд Трамп, я здесь, в Вашингтоне. Если тебе нужна помощь, чтобы отдубасить какого-нибудь политика, скажи мне, брат. Я сделаю это бесплатно. Он под защитой Бога. Я молюсь, чтобы и наша страна была защищена», — сказал Митчелл в соцсетях.

На Трампа было совершено покушение. Во время его выступления в Пенсильвании неизвестный открыл огонь. Попавшая в Трампа пуля пробила верхнюю часть его правого уха. После этого политика увезли в больницу.

Брайс Митчелл
Дональд Трамп
UFC
ММА
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