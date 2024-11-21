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Витрук полагает, что Ян досрочно победит Фигерейду на турнире UFC

Алина Савинова
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Чемпион АСА Павел Витрук поделился ожиданиями от поединка между двумя экс-обладателями поясов UFC россиянином Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигерейду.

«Думаю, что стилистически получится классный поединок, потому что это бойцы-рубаки, они любят подзарубиться — что Петя, что Фигередо. Поэтому нас ждет очень высоко интенсивный поединок. Думаю, победа будет за Петей. Скорее всего, досрочно — где-то в конце второго раунда или уже в третьем. Фигередо любит рубиться, но он очень много пропускает. Борьбы не будет, и, даже если Фигередо переведет Петра, Ян встанет. Для Пети это хорошая возможность вернуться в титульную гонку. Но не отрицаю, что есть возможность, что бой пройдет все раунды», — цитирует Витрука RT.

Бой между Яном и Фигерейду пройдет в субботу, 23 ноября, на турнире UFC в китайском Макао.

Всего на счету 31-летнего россиянина 17 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. В активе 36-летнего бразильца 24 победы, 3 поражения и одна ничья.

Источник: RT
Павел Витрук
Петр Ян
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