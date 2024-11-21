Российский боец Петр Ян ударил в печень китайского журналиста

Российский боец ММА Петр Ян проверил на прочность китайского журналиста.

Представитель СМИ хотел узнать силу экс-чемпиона UFC, и по его просьбе Ян нанес ему удар в область печени. Журналисту при этом удалось устоять на ногах.

«Вы хотели десять процентов. Может, семьдесят?» — пошутил Ян после удара.

В субботу, 23 ноября, Ян проведет поединок против бразильца Дейвисона Фигерейду на турнире UFC в китайском Макао.

Всего на счету 31-летнего россиянина 17 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Ранее Ян заявил, что может победить всех, кто выше него в рейтинге.