Адесанья и Дрикус дю Плесси могут возглавить UFC 305 в Австралии

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) и экс-чемпион дивизиона Исраэль Адесанья (24-3) могут возглавить турнир UFC 305 в Перте, Австралия. Турнир состоится 17 августа. Об этом сообщил журналист и инсайдер Ариэль Хельвани на The MMA Hour.

Шон Стрикленд (28-6) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.