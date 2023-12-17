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Василевский заявил, что Махачев гипотетически способен победить Эдвардса

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о возможном поединке чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева с обладателем титула в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

«Эдвардс — ударник, поэтому стилистически Ислам может его переиграть за счет правильной тактики, если будет не слишком зарубаться в стойке и переводить вниз. Чисто гипотетически он способен победить. Тем более, Ислам очень крупный для легкого веса и в полусреднем точно не затеряется. Если он будет меньше гонять, сохранит больше сил. По уровню он не сильно уступает Эдвардсу в стойке, а в борьбе значительно сильнее, поэтому ему сейчас по силам взять второй пояс. Хоть Колби Ковингтон и проиграл Эдвардсу, он был бы более неудобен для Ислама, потому что у него хорошая борьба и функционалка. Он был бы неприятным соперником для Махачева», — приводит слова Василевского Metaratings.ru.

Ранее представитель команды Махачева заявил, что Ислам может провести бой с Эдвардсом за второй титул чемпиона UFC.

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 296, в главном событии которого Эдвардс единогласным решением судей победил американца Колби Ковингтона в поединке за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.

Источник: Metaratings.ru
Ислам Махачев
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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