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Бикрев считает, что шансы в бою Рахмонова с Эдвардсом будут равные

Алина Савинова
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев предположил, как бы сложился поединок Леона Эдвардса и Шавката Рахмонова.

«Единственный вопрос, что Шавкат никогда не дрался на длинных дистанциях. Если он не сможет финишировать соперника, не сыграет ли это с ним злую шутку. А так почему бы и нет. Но мне кажется, что у них с Эдвардсом получился бы не очень интересный бой. Так что, с одной стороны, смысл в этом есть, с другой, Рахмонов может провести еще один поединок до титульника. Шансы у них 50 на 50. Томпсон нечего не дал сделать Шавкату возле сетки и хорошо защищался, но они поменяли план и ловили его в центре октагона», — приводит «РБ Спорт» слова Бикрева.

На турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, который прошел 7 декабря, Эдвардс одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей, а Рахмонов победил Стивена Томпсона сабмишном во втором раунде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-bikrev-shansy-v-boyu-rahmonova-s-e-dvardsom-budut-ravny-e/
Леон Эдвардс
Шавкат Рахмонов
ММА
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