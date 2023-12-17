Бикрев считает, что шансы в бою Рахмонова с Эдвардсом будут равные

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев предположил, как бы сложился поединок Леона Эдвардса и Шавката Рахмонова.

«Единственный вопрос, что Шавкат никогда не дрался на длинных дистанциях. Если он не сможет финишировать соперника, не сыграет ли это с ним злую шутку. А так почему бы и нет. Но мне кажется, что у них с Эдвардсом получился бы не очень интересный бой. Так что, с одной стороны, смысл в этом есть, с другой, Рахмонов может провести еще один поединок до титульника. Шансы у них 50 на 50. Томпсон нечего не дал сделать Шавкату возле сетки и хорошо защищался, но они поменяли план и ловили его в центре октагона», — приводит «РБ Спорт» слова Бикрева.

На турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, который прошел 7 декабря, Эдвардс одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей, а Рахмонов победил Стивена Томпсона сабмишном во втором раунде.