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Сегодня, 13:55

Василевский считает, что Петру Яну будет удобно работать с китайцем Ядонгом

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский отреагировал на предстоящий поединок Петра Яна с китайцем Сонгом Ядонгом.

«О Сонге Ядонге я знаю только то, что он ударник и, как и многие китайцы, имеет базу кунг-фу. Думаю, что Петру как ударнику будет удобно с ним работать. Бой пройдет в стойке, в комфортной для него среде. Вообще не так важно с кем будет драться Петр. Важно в принципе выйти, уверенно победить и показать, что он еще способен конкурировать на высоком уровне и претендовать на пояс. Если бы он вышел с абсолютным ноунеймом и убедительно его победил, это было бы тоже плюсом для Петра», — сказал Василевский MMA.Metaratings.ru.

Петр Ян и Сонг Ядонг подерутся 9 марта 2024-го на UFC 299.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Ядонг в прошлом бою победил Криса Гутьерреса (20-5) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45). Бой состоялся 9 декабря на UFC Fight Night 233 на UFC Apex в Энтерпрайзе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-petru-yanu-budet-udobno-rabotat-s-kitaicem-yadongom-316178/
Петр Ян
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