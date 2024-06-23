Василевский прокомментировал бой Алискерова и Уиттакера

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский оценил выступление российского бойца Икрама Алискерова в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером.

«Полный декласс. Причем, не понятны причины. Да, Уиттакер опытный и выше уровнем, но не должно быть такого доминирования. Наверное, переволновался Икрам из-за обрушившейся на него возможности. Перегорел еще до боя. Может, ему и не по силам было победить Роберта, но побиться он мог, мог дать конкурентный бой. Не сомневаюсь в этом. Поэтому еще до выхода в октагон психологический момент и ответственность выбили его из строя», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню